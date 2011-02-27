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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 08 лис, 2022 21:51
Striker написав:
Ніколи не мав справу з Євро-налом, на днях буду забирати в Альфі. Підкажіть, немає ніяких проблем зі здачею євро в обмінках, як зі старими доларами 1996 року і тому подібного?
то же не имел дело с еврами. Недавно покупал и были старого образца и нового. сдавал в обменник без проблем любого года брали.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 21:52
Shummi написав:
Доходность неплохая, но на 10 банков я бы не разбивал)
Это потому что у вас нет млн
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Ромасик
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Додано: Вів 08 лис, 2022 21:53
TDK написав: flyman написав:
20+ банків працюють із від"ємним прибутком
хто має той список 20+ банків, що мають шанс не дожити?
Завжди в Україні банки з від'ємним прибутком у часи криз були самі надійні. А самі ненадійні малювали собі прибуток...
Слухати Соскіна )))
можна і дивитися..
ще є Охріменко:
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 08 лис, 2022 21:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 21:53
Striker написав:
Ніколи не мав справу з Євро-налом, на днях буду забирати в Альфі. Підкажіть, немає ніяких проблем зі здачею євро в обмінках, як зі старими доларами 1996 року і тому подібного?
В обменках проблем обычно меньше, чем в банках
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Додано: Вів 08 лис, 2022 21:55
flyman Охріменка ж тут не люблять
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Додано: Вів 08 лис, 2022 21:56
Ромасик написав:flyman
Охріменка ж тут не люблять
Ваша Галя балувана
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