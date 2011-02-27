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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:51

  Striker написав:Ніколи не мав справу з Євро-налом, на днях буду забирати в Альфі. Підкажіть, немає ніяких проблем зі здачею євро в обмінках, як зі старими доларами 1996 року і тому подібного?
то же не имел дело с еврами. Недавно покупал и были старого образца и нового. сдавал в обменник без проблем любого года брали.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:52

  Shummi написав:Доходность неплохая, но на 10 банков я бы не разбивал)

Это потому что у вас нет млн
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:53

Слухати Соскіна ... можна і дивитися..

  TDK написав:
  flyman написав:20+ банків працюють із від"ємним прибутком
хто має той список 20+ банків, що мають шанс не дожити?


Завжди в Україні банки з від'ємним прибутком у часи криз були самі надійні. А самі ненадійні малювали собі прибуток...

Слухати Соскіна )))

можна і дивитися..
ще є Охріменко:
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 лис, 2022 21:54, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:53

  Striker написав:Ніколи не мав справу з Євро-налом, на днях буду забирати в Альфі. Підкажіть, немає ніяких проблем зі здачею євро в обмінках, як зі старими доларами 1996 року і тому подібного?

В обменках проблем обычно меньше, чем в банках
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:55

flyman Охріменка ж тут не люблять
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:56

  Ромасик написав:flyman Охріменка ж тут не люблять

Ваша Галя балувана
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 23:39

  Investor_K написав:Интересно, какое среди нас количество участников клуба?

Мабуть усі хто пише в цій гілці)))
Housane
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 09:56

Похоже Кредо стремиться ворваться в лидеры по невозврату конвертационной валюты.

Горячка начала какой то чёс . Сначала один чесал что надо ждать 1-3 дня пока валюта упадёт на текущий счёт, потом вообще бросил трубку
Вторая начала чесать что за 3 дня надо заказывать.

Я предупредил что 11 приду за валютой, если валюты не будет приглашаю журналистов, вызываю полицию, и пишу жалобу в НБУ.

Это я вам даю подсказки, как надо попускать обнаглевших банкстеров.

Конечно это не всегда срабатывает, но очень часто помогает.

Короче жду 11 ноября, как они мне отдадут валюту.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 10:01

  Игорь Алексеевич написав:Три месяца назад тоже говорили - игра в рулетку, банки лопнут, отдадут в грн. или через фонд.
Прошло три мес. народ всё получает в валюте без проблем, банки не лопнули.
А те кто боялся и писал бред про программу, то сами уже в ней участвуют по полной.


Кмк, изначально расчет организаторов этой карусели был в том, что за 3 мес они смогут и связать лишнюю гривну и обуздать курс и вернуть его под 40, чтобы следующим этапом включить табло на обменках и даже вернуть рыночный курс. Если это предположение верно, то увеличение лимита до 100К и введение новой программы "хедж курса" на 6 мес показывает, что оптимистичный сценарий за 3 мес не сработал - вероятно и помощь Запада недостаточная пришла (хотя резервы уже в плюс) и ракетные обстрелы экономике явно не помогли. Потому сейчас пошла игра в долгую и уже в минус с точки зрения минфина/НБУ и следует ждать завершения/урезания программы 100К.
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 10:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Evgeny написав:Похоже Кредо стремиться ворваться в лидеры по невозврату конвертационной валюты.

Беда пришла откуда не ждали. А они ходили переплачивать по 38
Ромасик
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