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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 08 лис, 2022 21:51
Striker написав:
Ніколи не мав справу з Євро-налом, на днях буду забирати в Альфі. Підкажіть, немає ніяких проблем зі здачею євро в обмінках, як зі старими доларами 1996 року і тому подібного?
то же не имел дело с еврами. Недавно покупал и были старого образца и нового. сдавал в обменник без проблем любого года брали.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 08 лис, 2022 21:52
Shummi написав:
Доходность неплохая, но на 10 банков я бы не разбивал)
Это потому что у вас нет млн
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Ромасик
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Додано: Вів 08 лис, 2022 21:53
TDK написав: flyman написав:
20+ банків працюють із від"ємним прибутком
хто має той список 20+ банків, що мають шанс не дожити?
Завжди в Україні банки з від'ємним прибутком у часи криз були самі надійні. А самі ненадійні малювали собі прибуток...
Слухати Соскіна )))
можна і дивитися..
ще є Охріменко:
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 08 лис, 2022 21:54, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Додано: Вів 08 лис, 2022 21:53
Striker написав:
Ніколи не мав справу з Євро-налом, на днях буду забирати в Альфі. Підкажіть, немає ніяких проблем зі здачею євро в обмінках, як зі старими доларами 1996 року і тому подібного?
В обменках проблем обычно меньше, чем в банках
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Ромасик
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Додано: Вів 08 лис, 2022 21:55
flyman Охріменка ж тут не люблять
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Ромасик
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Додано: Вів 08 лис, 2022 21:56
Ромасик написав:flyman
Охріменка ж тут не люблять
Ваша Галя балувана
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flyman
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Додано: Вів 08 лис, 2022 23:39
Investor_K написав:
Интересно, какое среди нас количество участников клуба?
Мабуть усі хто пише в цій гілці)))
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Housane
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Додано: Сер 09 лис, 2022 09:56
Похоже Кредо стремиться ворваться в лидеры по невозврату конвертационной валюты.
Горячка начала какой то чёс . Сначала один чесал что надо ждать 1-3 дня пока валюта упадёт на текущий счёт, потом вообще бросил трубку
Вторая начала чесать что за 3 дня надо заказывать.
Я предупредил что 11 приду за валютой, если валюты не будет приглашаю журналистов, вызываю полицию, и пишу жалобу в НБУ.
Это я вам даю подсказки, как надо попускать обнаглевших банкстеров.
Конечно это не всегда срабатывает, но очень часто помогает.
Короче жду 11 ноября, как они мне отдадут валюту.
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Evgeny
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Додано: Сер 09 лис, 2022 10:01
Игорь Алексеевич написав:
Три месяца назад тоже говорили - игра в рулетку, банки лопнут, отдадут в грн. или через фонд.
Прошло три мес. народ всё получает в валюте без проблем, банки не лопнули.
А те кто боялся и писал бред про программу, то сами уже в ней участвуют по полной.
Кмк, изначально расчет организаторов этой карусели был в том, что за 3 мес они смогут и связать лишнюю гривну и обуздать курс и вернуть его под 40, чтобы следующим этапом включить табло на обменках и даже вернуть рыночный курс. Если это предположение верно, то увеличение лимита до 100К и введение новой программы "хедж курса" на 6 мес показывает, что оптимистичный сценарий за 3 мес не сработал - вероятно и помощь Запада недостаточная пришла (хотя резервы уже в плюс) и ракетные обстрелы экономике явно не помогли. Потому сейчас пошла игра в долгую и уже в минус с точки зрения минфина/НБУ и следует ждать завершения/урезания программы 100К.
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striped
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Додано: Сер 09 лис, 2022 10:06
Evgeny написав:Похоже Кредо стремиться ворваться в лидеры по невозврату конвертационной валюты.
Беда пришла откуда не ждали. А они ходили переплачивать по 38
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Ромасик
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