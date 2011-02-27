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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 10:15

  Evgeny написав:Похоже Кредо стремиться ворваться в лидеры по невозврату конвертационной валюты.

Горячка начала какой то чёс . Сначала один чесал что надо ждать 1-3 дня пока валюта упадёт на текущий счёт, потом вообще бросил трубку
Вторая начала чесать что за 3 дня надо заказывать.

Я предупредил что 11 приду за валютой, если валюты не будет приглашаю журналистов, вызываю полицию, и пишу жалобу в НБУ.

Это я вам даю подсказки, как надо попускать обнаглевших банкстеров.

Конечно это не всегда срабатывает, но очень часто помогает.

Короче жду 11 ноября, как они мне отдадут валюту.


пожежників теж запросіть і санепідемслужбу ))
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 10:30

  lamal написав:
  Evgeny написав:Похоже Кредо стремиться ворваться в лидеры по невозврату конвертационной валюты.

Горячка начала какой то чёс . Сначала один чесал что надо ждать 1-3 дня пока валюта упадёт на текущий счёт, потом вообще бросил трубку
Вторая начала чесать что за 3 дня надо заказывать.

Я предупредил что 11 приду за валютой, если валюты не будет приглашаю журналистов, вызываю полицию, и пишу жалобу в НБУ.

Это я вам даю подсказки, как надо попускать обнаглевших банкстеров.

Конечно это не всегда срабатывает, но очень часто помогает.

Короче жду 11 ноября, как они мне отдадут валюту.


пожежників теж запросіть і санепідемслужбу ))


Перезвонили из калл центра.
Типо на 11 все согласовали.
Посмотрим
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 10:35

  Ромасик написав:
Evgeny написав:Похоже Кредо стремиться ворваться в лидеры по невозврату конвертационной валюты.
Беда пришла откуда не ждали. А они ходили переплачивать по 38
у них курсА обычно хорошие - можно и гривной забрать))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 11:23

  asti написав:
  Ромасик написав:
Evgeny написав:Похоже Кредо стремиться ворваться в лидеры по невозврату конвертационной валюты.
Беда пришла откуда не ждали. А они ходили переплачивать по 38
у них курсА обычно хорошие - можно и гривной забрать))

Добре, та не дуже. 40,11 покупають.
Оно Райф по 40,5 пише приймає, ото справді можна і не брати в долярах
alex lem
 
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