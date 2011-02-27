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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 09 лис, 2022 10:15
Evgeny написав:
Похоже Кредо стремиться ворваться в лидеры по невозврату конвертационной валюты.
Горячка начала какой то чёс . Сначала один чесал что надо ждать 1-3 дня пока валюта упадёт на текущий счёт, потом вообще бросил трубку
Вторая начала чесать что за 3 дня надо заказывать.
Я предупредил что 11 приду за валютой, если валюты не будет приглашаю журналистов, вызываю полицию, и пишу жалобу в НБУ.
Это я вам даю подсказки, как надо попускать обнаглевших банкстеров.
Конечно это не всегда срабатывает, но очень часто помогает.
Короче жду 11 ноября, как они мне отдадут валюту.
пожежників теж запросіть і санепідемслужбу ))
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lamal
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Додано: Сер 09 лис, 2022 10:30
lamal написав: Evgeny написав:
Похоже Кредо стремиться ворваться в лидеры по невозврату конвертационной валюты.
Горячка начала какой то чёс . Сначала один чесал что надо ждать 1-3 дня пока валюта упадёт на текущий счёт, потом вообще бросил трубку
Вторая начала чесать что за 3 дня надо заказывать.
Я предупредил что 11 приду за валютой, если валюты не будет приглашаю журналистов, вызываю полицию, и пишу жалобу в НБУ.
Это я вам даю подсказки, как надо попускать обнаглевших банкстеров.
Конечно это не всегда срабатывает, но очень часто помогает.
Короче жду 11 ноября, как они мне отдадут валюту.
пожежників теж запросіть і санепідемслужбу ))
Перезвонили из калл центра.
Типо на 11 все согласовали.
Посмотрим
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Evgeny
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Додано: Сер 09 лис, 2022 10:35
Ромасик написав:
Evgeny написав:Похоже Кредо стремиться ворваться в лидеры по невозврату конвертационной валюты.
Беда пришла откуда не ждали. А они ходили переплачивать по 38
у них курсА обычно хорошие - можно и гривной забрать))
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asti
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Додано: Сер 09 лис, 2022 11:23
asti написав: Ромасик написав:
Evgeny написав:Похоже Кредо стремиться ворваться в лидеры по невозврату конвертационной валюты.
Беда пришла откуда не ждали. А они ходили переплачивать по 38
у них курсА обычно хорошие - можно и гривной забрать))
Добре, та не дуже. 40,11 покупають.
Оно Райф по 40,5 пише приймає, ото справді можна і не брати в долярах
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alex lem
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Додано: Сер 09 лис, 2022 11:42
Як і очікувалося, Моня повернув депо через Універсал, 1300 новенькими і 33 бакси на картку, тому не розраховуйте на все або приходьте зі здачею)
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Додано: Сер 09 лис, 2022 12:18
asti написав: Ромасик написав:
Evgeny написав:Похоже Кредо стремиться ворваться в лидеры по невозврату конвертационной валюты.
Беда пришла откуда не ждали. А они ходили переплачивать по 38
у них курсА обычно хорошие - можно и гривной забрать))
На моменте аналь 40,50 (но нужно приходить со своей гривне), Вика 40,40, тазик 40,30, а поляки 40,11. Поэтому потеря на курсе до 1%.
38->40.11 профит 5,55% при норме 10%
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Ромасик
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Додано: Сер 09 лис, 2022 12:23
alex lem написав:
Добре, та не дуже. 40,11 покупають.
Оно Райф по 40,5 пише приймає, ото справді можна і не брати в долярах
Можно, но гривни нет)))
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Ромасик
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Додано: Сер 09 лис, 2022 12:34
Я вижу на сайте райфайзена 40.2, откуда у вас 40.5 ?
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J
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Додано: Сер 09 лис, 2022 12:52
J написав:Я вижу на сайте райфайзена 40.2, откуда у вас 40.5 ?
Курси змінюються.
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Zochan
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