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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 273274275276
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 13:33

  Striker написав:Ніколи не мав справу з Євро-налом, на днях буду забирати в Альфі. Підкажіть, немає ніяких проблем зі здачею євро в обмінках, як зі старими доларами 1996 року і тому подібного?

не міг нормально здати з ржавими пятнами. поїхали з заробітчанином в європу.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 13:56

  Ромасик написав:
  alex lem написав: Добре, та не дуже. 40,11 покупають.
Оно Райф по 40,5 пише приймає, ото справді можна і не брати в долярах

Можно, но гривни нет)))

Не розумію. Нащо Райф з ранку пише найбільший курс щоб потім по ньому не робить. ,,Нема гривні,,
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 14:17

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Сьогодні друг не зміг зняти депозит Mono в А-банку - нема $ в касі. Є якісь варіанти (в області відділень Уніерсала нема)
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 14:26

  Дюрі-бачі написав:Сьогодні друг не зміг зняти депозит Mono в А-банку - нема $ в касі. Є якісь варіанти (в області відділень Уніерсала нема)

Цей друг - він зараз поруч, у кімнаті? :)

Спробуйте замовити..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 14:57

sergey_sryvkin Я свої $ забрав тиждень тому, а от друзі пізніше оформили депозит, сьогодні подзвонив один з претензіями, що я порадив простий спосіб як купити $.
В А-банк замовити не можна, в Універсал їхати в іншу область - не рентабельно. Треба якісь інші варіанти отримання готівки.
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 15:18

  Дюрі-бачі написав:Сьогодні друг не зміг зняти депозит Mono в А-банку - нема $ в касі. Є якісь варіанти (в області відділень Уніерсала нема)

В абанку вчора казали по їх депозитам краще зайти й замовити за неділю, в іншому відділенні за кілька діб до закінчення валютного депо. А ваш друг хотів з наскоку з депо іншої банки долярчики на карман ? :D
Граться в валютні ігри з ерзац банками? Таке собі зайняття.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 15:56

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

lisgray_mail написав:Ромасик Кто такая вика и де вы берете эти курсы?
Вика Виктория obmnvlt в телеге
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 15:56

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Banderlog написав:
  Striker написав:Ніколи не мав справу з Євро-налом, на днях буду забирати в Альфі. Підкажіть, немає ніяких проблем зі здачею євро в обмінках, як зі старими доларами 1996 року і тому подібного?

не міг нормально здати з ржавими пятнами. поїхали з заробітчанином в європу.
А де взяли?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 15:58

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

alex lem написав:
  Ромасик написав:
  alex lem написав: Добре, та не дуже. 40,11 покупають.
Оно Райф по 40,5 пише приймає, ото справді можна і не брати в долярах

Можно, но гривни нет)))

Не розумію. Нащо Райф з ранку пише найбільший курс щоб потім по ньому не робить. ,,Нема гривні,,
Може то для своїх
Ромасик
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