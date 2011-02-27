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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 09 лис, 2022 13:33
Striker написав:
Ніколи не мав справу з Євро-налом, на днях буду забирати в Альфі. Підкажіть, немає ніяких проблем зі здачею євро в обмінках, як зі старими доларами 1996 року і тому подібного?
не міг нормально здати з ржавими пятнами. поїхали з заробітчанином в європу.
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Banderlog
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Додано: Сер 09 лис, 2022 13:56
Ромасик написав: alex lem написав:
Добре, та не дуже. 40,11 покупають.
Оно Райф по 40,5 пише приймає, ото справді можна і не брати в долярах
Можно, но гривни нет)))
Не розумію. Нащо Райф з ранку пише найбільший курс щоб потім по ньому не робить. ,,Нема гривні,,
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alex lem
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Додано: Сер 09 лис, 2022 14:17
Сьогодні друг не зміг зняти депозит Mono в А-банку - нема $ в касі. Є якісь варіанти (в області відділень Уніерсала нема)
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 09 лис, 2022 14:26
Дюрі-бачі написав:
Сьогодні друг не зміг зняти депозит Mono в А-банку - нема $ в касі. Є якісь варіанти (в області відділень Уніерсала нема)
Цей друг - він зараз поруч, у кімнаті?
Спробуйте замовити..
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sergey_sryvkin
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1
Додано: Сер 09 лис, 2022 14:57
sergey_sryvkin Я свої $ забрав тиждень тому, а от друзі пізніше оформили депозит, сьогодні подзвонив один з претензіями, що я порадив простий спосіб як купити $.
В А-банк замовити не можна, в Універсал їхати в іншу область - не рентабельно. Треба якісь інші варіанти отримання готівки.
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 09 лис, 2022 15:18
Дюрі-бачі написав:
Сьогодні друг не зміг зняти депозит Mono в А-банку - нема $ в касі. Є якісь варіанти (в області відділень Уніерсала нема)
В абанку вчора казали по їх депозитам краще зайти й замовити за неділю, в іншому відділенні за кілька діб до закінчення валютного депо. А ваш друг хотів з наскоку з депо іншої банки долярчики на карман ?
Граться в валютні ігри з ерзац банками? Таке собі зайняття.
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alex lem
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Додано: Сер 09 лис, 2022 15:56
lisgray_mail написав:Ромасик Кто такая вика и де вы берете эти курсы?
Вика Виктория obmnvlt в телеге
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Ромасик
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Додано: Сер 09 лис, 2022 15:56
Banderlog написав: Striker написав:
Ніколи не мав справу з Євро-налом, на днях буду забирати в Альфі. Підкажіть, немає ніяких проблем зі здачею євро в обмінках, як зі старими доларами 1996 року і тому подібного?
не міг нормально здати з ржавими пятнами. поїхали з заробітчанином в європу.
А де взяли?
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Ромасик
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Додано: Сер 09 лис, 2022 15:58
alex lem написав: Ромасик написав: alex lem написав:
Добре, та не дуже. 40,11 покупають.
Оно Райф по 40,5 пише приймає, ото справді можна і не брати в долярах
Можно, но гривни нет)))
Не розумію. Нащо Райф з ранку пише найбільший курс щоб потім по ньому не робить. ,,Нема гривні,,
Може то для своїх
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Ромасик
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Додано: Сер 09 лис, 2022 16:09
В укрэксиме тоже никогда нету гривни под сдачу валюты. Правда можно гривню закинуть на недельный
депо и потом забрать))
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asti
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