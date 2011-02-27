|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 09 лис, 2022 17:29
Ромасик написав: alex lem написав:
Добре, та не дуже. 40,11 покупають.
Оно Райф по 40,5 пише приймає, ото справді можна і не брати в долярах
Можно, но гривни нет)))
гривня була сьогодні , перед мною дві тьоті здали єврів тищ три , і мужчина доларів теж під три тищі ... і касірша казала що сьогодні повинні ще мульйон гривні привезти . Тільке не зрозуміло нащо з клієнтів номер телефона требують при здачі валюти ..
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 159
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 лис, 2022 17:36
alex lem Я тиждень тому зайшов "з наскоку", забрав, розповів друзям і тут на форумі. В них так не вийшло.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 80
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 лис, 2022 18:03
alex lem написав: Дюрі-бачі написав:
Сьогодні друг не зміг зняти депозит Mono в А-банку - нема $ в касі. Є якісь варіанти (в області відділень Уніерсала нема)
В абанку вчора казали по їх депозитам краще зайти й замовити за неділю, в іншому відділенні за кілька діб до закінчення валютного депо. А ваш друг хотів з наскоку з депо іншої банки долярчики на карман ?
Граться в валютні ігри з ерзац банками? Таке собі зайняття.
Я взагалі не знаю що таке монобанк і навіщо ним користуватись ..
Укргаз віддає валюту за пару днів після замовлення, цього місяця знімав вже тричі
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1145
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 394 раз.
- Подякували: 507 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 09 лис, 2022 18:05
sergey_sryvkin Моно раніше почав продавати валюту онлайн. А спочатку ще й по хорошому курсу.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 80
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 лис, 2022 18:30
alex lem написав: Ромасик написав: alex lem написав:
Добре, та не дуже. 40,11 покупають.
Оно Райф по 40,5 пише приймає, ото справді можна і не брати в долярах
Можно, но гривни нет)))
Не розумію. Нащо Райф з ранку пише найбільший курс щоб потім по ньому не робить. ,,Нема гривні,,
лайфхак - ложите на счет, на 2-3 проводки разбить обычно соглашаются
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4722
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 383 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 лис, 2022 18:33
Evgeny написав:
Горячка начала какой то чёс . Сначала один чесал что надо ждать 1-3 дня пока валюта упадёт на текущий счёт, потом вообще бросил трубку
Вторая начала чесать что за 3 дня надо заказывать.
3 дня это обычные их правила, они при заказе выбирают с какого счета "в программе", отсюда и невозможность
но к счастью сейчас все трусятся за место и клиентам лижут сильнее обычного, подкрепили кассу
кстати в Альфе не нужно ждать упадания, можно под окончание заказать за 10 дней
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4722
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 383 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 лис, 2022 18:34
Но что, Херсон наш, монеты Евросоюз даёт на сл. год и кстати не малые. Значит остались считанные дни хорошего курса, а далее программа утихнет.
Хотя если 15.11. что то случится на конференции двадцатки и пойдёт не по намеченному ранее плану, то тогда - война ещё будет сильнее и грн. обвал.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6002
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 672 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|51019
|
|
|5
|25322
|
|
|3
|6077
|
|