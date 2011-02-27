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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 275276277278>
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 17:29

  Ромасик написав:
  alex lem написав: Добре, та не дуже. 40,11 покупають.
Оно Райф по 40,5 пише приймає, ото справді можна і не брати в долярах

Можно, но гривни нет)))
гривня була сьогодні , перед мною дві тьоті здали єврів тищ три , і мужчина доларів теж під три тищі ... і касірша казала що сьогодні повинні ще мульйон гривні привезти . Тільке не зрозуміло нащо з клієнтів номер телефона требують при здачі валюти ..
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 17:36

alex lem Я тиждень тому зайшов "з наскоку", забрав, розповів друзям і тут на форумі. В них так не вийшло.
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 18:03

  alex lem написав:
  Дюрі-бачі написав:Сьогодні друг не зміг зняти депозит Mono в А-банку - нема $ в касі. Є якісь варіанти (в області відділень Уніерсала нема)

В абанку вчора казали по їх депозитам краще зайти й замовити за неділю, в іншому відділенні за кілька діб до закінчення валютного депо. А ваш друг хотів з наскоку з депо іншої банки долярчики на карман ? :D
Граться в валютні ігри з ерзац банками? Таке собі зайняття.

Я взагалі не знаю що таке монобанк і навіщо ним користуватись ..

Укргаз віддає валюту за пару днів після замовлення, цього місяця знімав вже тричі
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 18:05

sergey_sryvkin Моно раніше почав продавати валюту онлайн. А спочатку ще й по хорошому курсу.
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 18:30

  alex lem написав:
  Ромасик написав:
  alex lem написав: Добре, та не дуже. 40,11 покупають.
Оно Райф по 40,5 пише приймає, ото справді можна і не брати в долярах

Можно, но гривни нет)))

Не розумію. Нащо Райф з ранку пише найбільший курс щоб потім по ньому не робить. ,,Нема гривні,,


лайфхак - ложите на счет, на 2-3 проводки разбить обычно соглашаются
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 18:33

  Evgeny написав:Горячка начала какой то чёс . Сначала один чесал что надо ждать 1-3 дня пока валюта упадёт на текущий счёт, потом вообще бросил трубку
Вторая начала чесать что за 3 дня надо заказывать.


3 дня это обычные их правила, они при заказе выбирают с какого счета "в программе", отсюда и невозможность
но к счастью сейчас все трусятся за место и клиентам лижут сильнее обычного, подкрепили кассу


кстати в Альфе не нужно ждать упадания, можно под окончание заказать за 10 дней
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 18:34

Но что, Херсон наш, монеты Евросоюз даёт на сл. год и кстати не малые. Значит остались считанные дни хорошего курса, а далее программа утихнет.
Хотя если 15.11. что то случится на конференции двадцатки и пойдёт не по намеченному ранее плану, то тогда - война ещё будет сильнее и грн. обвал.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:10

начались прогнозы как до войны
"курс пойдет вниз или вверх"
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:10

  cohan написав:кстати в Альфе не нужно ждать упадания, можно под окончание заказать за 10 дней

Не хвакт. Все залежить я так розумію ще від відділення і людей. Кожні чудять по своєму.Розмовляв в Аллі з перс менеджером- можна замовляти видачу валюти лише після закінчення депо.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:17

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Игорь Алексеевич написав:Но что, Херсон наш, монеты Евросоюз даёт на сл. год и кстати не малые. Значит остались считанные дни хорошего курса, а далее программа утихнет.


А как же 45 к концу осени?
Ромасик
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