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Игорь Алексеевич написав:Но что, Херсон наш, монеты Евросоюз даёт на сл. год и кстати не малые. Значит остались считанные дни хорошего курса, а далее программа утихнет.
А как же 45 к концу осени?
Возможно и 45 и 55 и 105 и 25. Война вносит ежедневно свои коррективы. Ещё посмотрим что будет после двадцатки. Пока ещё осень. Я пишу свои мысли и всегда думаю своими мозгами. Но, если вы меня читаете и верите, то приятно, но досадно, что вы сами не думаете, а слушаете др. Здесь за мысли модератор не берёт деньги, а значит можно просто поболтать или высказать свои мысли
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 09 лис, 2022 19:24, всього редагувалось 1 раз.
Утром будет более точная информация про Херсон. Вспомним сообщения недавно про Харьковское направление. Только на третьи сутки уже всё окончательно подтвердилось, хотя уже многие знали, что раша бежит.