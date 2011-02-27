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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 275276277278
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:21

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Зображення
Депозити у валюті, військові облігації чи готівка? На що робити ставку під час війни https://www.epravda.com.ua/publications ... /9/693614/
Є неточності
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:21

  Ромасик написав:
Игорь Алексеевич написав:Но что, Херсон наш, монеты Евросоюз даёт на сл. год и кстати не малые. Значит остались считанные дни хорошего курса, а далее программа утихнет.


А как же 45 к концу осени?

Возможно и 45 и 55 и 105 и 25. Война вносит ежедневно свои коррективы. Ещё посмотрим что будет после двадцатки. :shock: Пока ещё осень. Я пишу свои мысли и всегда думаю своими мозгами. Но, если вы меня читаете и верите, то приятно, но досадно, что вы сами не думаете, а слушаете др. :(
Здесь за мысли модератор не берёт деньги, а значит можно просто поболтать или высказать свои мысли :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 09 лис, 2022 19:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:23

  Игорь Алексеевич написав:Но что, Херсон наш

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novichok
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:27

  novichok написав:
  Игорь Алексеевич написав:Но что, Херсон наш

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Если бы про Херсон писало одно издание, то можно и пропустить - фейк, но когда есть сообщения на многих интернет изданиях, то значит надо прислушаться.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:39

  Игорь Алексеевич написав:
  novichok написав:
  Игорь Алексеевич написав:Но что, Херсон наш

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Если бы про Херсон писало одно издание, то можно и пропустить - фейк, но когда есть сообщения на многих интернет изданиях, то значит надо прислушаться.


там и динамики достаточно чтобы понять
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:50

Утром будет более точная информация про Херсон. Вспомним сообщения недавно про Харьковское направление. Только на третьи сутки уже всё окончательно подтвердилось, хотя уже многие знали, что раша бежит.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 20:05

  Evgeny написав:Похоже Кредо стремиться ворваться в лидеры по невозврату конвертационной валюты.

Горячка начала какой то чёс . Сначала один чесал что надо ждать 1-3 дня пока валюта упадёт на текущий счёт, потом вообще бросил трубку
Вторая начала чесать что за 3 дня надо заказывать.

Я предупредил что 11 приду за валютой, если валюты не будет приглашаю журналистов, вызываю полицию, и пишу жалобу в НБУ.

Это я вам даю подсказки, как надо попускать обнаглевших банкстеров.

Конечно это не всегда срабатывает, но очень часто помогает.

Короче жду 11 ноября, как они мне отдадут валюту.

Надійний гевропейський банк. Ги-ги.
з.і.
нема ніяких гейропейських банків тут, як і російських.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 20:07

  Maxwe11 написав:Як і очікувалося, Моня повернув депо через Універсал, 1300 новенькими і 33 бакси на картку, тому не розраховуйте на все або приходьте зі здачею)

чому не було принести із собою дрібними $67?
flyman
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  #<1 ... 275276277278
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