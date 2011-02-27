Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Игорь Алексеевич написав:Но что, Херсон наш, монеты Евросоюз даёт на сл. год и кстати не малые. Значит остались считанные дни хорошего курса, а далее программа утихнет.
А как же 45 к концу осени?
Возможно и 45 и 55 и 105 и 25. Война вносит ежедневно свои коррективы. Ещё посмотрим что будет после двадцатки. Пока ещё осень. Я пишу свои мысли и всегда думаю своими мозгами. Но, если вы меня читаете и верите, то приятно, но досадно, что вы сами не думаете, а слушаете др. Здесь за мысли модератор не берёт деньги, а значит можно просто поболтать или высказать свои мысли
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 09 лис, 2022 19:24, всього редагувалось 1 раз.
Утром будет более точная информация про Херсон. Вспомним сообщения недавно про Харьковское направление. Только на третьи сутки уже всё окончательно подтвердилось, хотя уже многие знали, что раша бежит.
Игорь Алексеевич написав:Херсон наш, монеты Евросоюз даёт на сл. год и кстати не малые. Значит остались считанные дни хорошего курса, а далее программа утихнет. (грн-укрепляж, прим.Hotab) Хотя если 15.11. что то случится на конференции двадцатки и пойдёт не по намеченному ранее плану, то тогда - война ещё будет сильнее и грн. обвал. ( доллар-укрепляж, прим.Hotab)
Игорь Алексеевич написав:Возможно и 45 и 55 и 105 и 25
"А вы точно финансовый аналитик?" (с) Але якщо написати через тире (наприклад 20-100грн/дол), то шанси вгадати значно покращуються.
Игорь Алексеевич написав:"Здесь за мысли модератор не берёт деньги, а значит можно просто поболтать или высказать свои мысли"
Это , а также другие правила Kidstaff , которые остаются неизменными всегда, наши дорогие женщины.
(цікаво, а не "здєсь"? Де модератор бере гроші за думки? )