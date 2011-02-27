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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 10 лис, 2022 13:18
Спроба розфарбувати табличку mustbe, упустивши критичні колонки?
Укркап давно не (лише) 0,2%
Аккорд не те
Пумб что-то не то
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Ромасик
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Додано: Чет 10 лис, 2022 14:26
+ ЕвроПром
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Додано: Чет 10 лис, 2022 17:47
mustbe написав:+ ЕвроПром
О, пойдем знакомится. 100 грн это открытие счета? Или депо?
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Ромасик
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Додано: Чет 10 лис, 2022 18:03
Ромасик написав:
mustbe написав:+ ЕвроПром
О, пойдем знакомится. 100 грн это открытие счета? Или депо?
100 - за счёт в грн.
Валютный под депо - бесплатно.
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mustbe
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Додано: Чет 10 лис, 2022 20:59
Продажі безготівкової значно менші з цього ж джерела.
Добре, що не всі побігли за долярчиками.
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Ой+
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