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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 275276277278
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 13:18

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Ой+ написав:Зображення
Депозити у валюті, військові облігації чи готівка? На що робити ставку під час війни https://www.epravda.com.ua/publications ... /9/693614/
Є неточності
Спроба розфарбувати табличку mustbe, упустивши критичні колонки?
Укркап давно не (лише) 0,2%
Аккорд не те
Пумб что-то не то
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 14:26

+ ЕвроПром
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 17:47

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

mustbe написав:+ ЕвроПром
О, пойдем знакомится. 100 грн это открытие счета? Или депо?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 18:03

  Ромасик написав:
mustbe написав:+ ЕвроПром
О, пойдем знакомится. 100 грн это открытие счета? Или депо?

100 - за счёт в грн.
Валютный под депо - бесплатно.
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 20:59

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

За 7 перших днів листопада клієнти банків придбали пільгової валюти на $83 млн. Про це йдеться в повідомленні НБУ. https://news.finance.ua/ua/vkladnyky-zn ... nfohrafika

Продажі безготівкової значно менші з цього ж джерела.
Станом на 3 листопада Міноборони профінансувало зарплати військовим на суму 496,9 мільярда гривень. https://news.finance.ua/ua/na-zarplaty- ... ona-hryven

Добре, що не всі побігли за долярчиками.
Ой+
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