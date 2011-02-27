RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 275276277278
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 13:18

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Ой+ написав:Зображення
Депозити у валюті, військові облігації чи готівка? На що робити ставку під час війни https://www.epravda.com.ua/publications ... /9/693614/
Є неточності
Спроба розфарбувати табличку mustbe, упустивши критичні колонки?
Укркап давно не (лише) 0,2%
Аккорд не те
Пумб что-то не то
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5364
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1296 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 14:26

+ ЕвроПром
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6547
З нами з: 27.12.17
Подякував: 144 раз.
Подякували: 882 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 17:47

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

mustbe написав:+ ЕвроПром
О, пойдем знакомится. 100 грн это открытие счета? Или депо?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5364
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1296 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 18:03

  Ромасик написав:
mustbe написав:+ ЕвроПром
О, пойдем знакомится. 100 грн это открытие счета? Или депо?

100 - за счёт в грн.
Валютный под депо - бесплатно.
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6547
З нами з: 27.12.17
Подякував: 144 раз.
Подякували: 882 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 20:59

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

За 7 перших днів листопада клієнти банків придбали пільгової валюти на $83 млн. Про це йдеться в повідомленні НБУ. https://news.finance.ua/ua/vkladnyky-zn ... nfohrafika

Продажі безготівкової значно менші з цього ж джерела.
Станом на 3 листопада Міноборони профінансувало зарплати військовим на суму 496,9 мільярда гривень. https://news.finance.ua/ua/na-zarplaty- ... ona-hryven

Добре, що не всі побігли за долярчиками.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5406
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 846 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 14:15

Кредо выдал валюту.
Но самое интересное что в моем отделении не было интернета, ездил по делам в центр, зашёл в отделение в БЦ Леонардо, выдали без вопросов.
Хотя валюта под меня лежала в другом отделении
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38538
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3712 раз.
Подякували: 11879 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 15:28

  Evgeny написав:Кредо выдал валюту.
Но самое интересное что в моем отделении не было интернета, ездил по делам в центр, зашёл в отделение в БЦ Леонардо, выдали без вопросов.
Хотя валюта под меня лежала в другом отделении


Пропейте на счастье.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8054
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 801 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 275276277278
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 51101
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25324
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6085
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (673)
11.11.2022 15:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.