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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 10 лис, 2022 13:18
Спроба розфарбувати табличку mustbe, упустивши критичні колонки?
Укркап давно не (лише) 0,2%
Аккорд не те
Пумб что-то не то
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Ромасик
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Додано: Чет 10 лис, 2022 14:26
+ ЕвроПром
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mustbe
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Додано: Чет 10 лис, 2022 17:47
mustbe написав:+ ЕвроПром
О, пойдем знакомится. 100 грн это открытие счета? Или депо?
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Ромасик
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Додано: Чет 10 лис, 2022 18:03
Ромасик написав:
mustbe написав:+ ЕвроПром
О, пойдем знакомится. 100 грн это открытие счета? Или депо?
100 - за счёт в грн.
Валютный под депо - бесплатно.
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mustbe
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Додано: Чет 10 лис, 2022 20:59
Продажі безготівкової значно менші з цього ж джерела.
Добре, що не всі побігли за долярчиками.
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Ой+
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 14:15
Кредо выдал валюту.
Но самое интересное что в моем отделении не было интернета, ездил по делам в центр, зашёл в отделение в БЦ Леонардо, выдали без вопросов.
Хотя валюта под меня лежала в другом отделении
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Evgeny
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 15:28
Evgeny написав:
Кредо выдал валюту.
Но самое интересное что в моем отделении не было интернета, ездил по делам в центр, зашёл в отделение в БЦ Леонардо, выдали без вопросов.
Хотя валюта под меня лежала в другом отделении
Пропейте на счастье.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 16:25
Evgeny написав:
Кредо выдал валюту.
Но самое интересное что в моем отделении не было интернета, ездил по делам в центр, зашёл в отделение в БЦ Леонардо, выдали без вопросов.
Хотя валюта под меня лежала в другом отделении
Что ж вы так...?
Люди вам заказывали, везли, держали, а вы... Эх!
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asti
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 16:32
asti написав: Evgeny написав:
Кредо выдал валюту.
Но самое интересное что в моем отделении не было интернета, ездил по делам в центр, зашёл в отделение в БЦ Леонардо, выдали без вопросов.
Хотя валюта под меня лежала в другом отделении
Что ж вы так...?
Люди вам заказывали, везли, держали, а вы... Эх!
Мало того, він їм обіцяв, що прийде з Пишним, Єрмаком, Будановим та Залужним, а сам не прийшов взагалі.
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klug
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