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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:04
klug написав: asti написав: Evgeny написав:
Кредо выдал валюту.
Но самое интересное что в моем отделении не было интернета, ездил по делам в центр, зашёл в отделение в БЦ Леонардо, выдали без вопросов.
Хотя валюта под меня лежала в другом отделении
Что ж вы так...?
Люди вам заказывали, везли, держали, а вы... Эх!
Мало того, він їм обіцяв, що прийде з Пишним, Єрмаком, Будановим та Залужним, а сам не прийшов взагалі.
Може по всім відділенням розіслали опис клієнта та інструкції віддавати, навіть своїми докласти, якщо не буде в касі?
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