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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 276277278279
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:04

  klug написав:
  asti написав:
  Evgeny написав:Кредо выдал валюту.
Но самое интересное что в моем отделении не было интернета, ездил по делам в центр, зашёл в отделение в БЦ Леонардо, выдали без вопросов.
Хотя валюта под меня лежала в другом отделении
Что ж вы так...?
Люди вам заказывали, везли, держали, а вы... Эх!

Мало того, він їм обіцяв, що прийде з Пишним, Єрмаком, Будановим та Залужним, а сам не прийшов взагалі.

Може по всім відділенням розіслали опис клієнта та інструкції віддавати, навіть своїми докласти, якщо не буде в касі?
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:38

  Ой+ написав:
  klug написав:
  asti написав: Что ж вы так...?
Люди вам заказывали, везли, держали, а вы... Эх!

Мало того, він їм обіцяв, що прийде з Пишним, Єрмаком, Будановим та Залужним, а сам не прийшов взагалі.

Може по всім відділенням розіслали опис клієнта та інструкції віддавати, навіть своїми докласти, якщо не буде в касі?

Тепер знаєте до кого звертатися за послугою ескорта за конвердепо.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 17:54

  asti написав:
  Investor_K написав:
  Evgeny написав:Кредо выдал валюту.
Пропейте на счастье.
Только проценты! :) :)

Ви знущаєтесь? Хочете щоб людина зi спраги вмерла? ;) Там при ставцi 0,01% Кредо за 3 мiсяцi нарахувало аж 2 центи. Якраз вистачить щоб напитись... з крану водопровiдної води :lol:
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:02

Alien


там же технічно повинні були нарахувати 3 центи )) чого так? )
camerondallas120530
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:07

  Alien написав:
  asti написав:
  Investor_K написав:Пропейте на счастье.
Только проценты! :) :)

Ви знущаєтесь? Хочете щоб людина зi спраги вмерла? ;) Там при ставцi 0,01% Кредо за 3 мiсяцi нарахувало аж 2 центи. Якраз вистачить щоб напитись... з крану водопровiдної води :lol:

Ви не ті % рахуєте
https://fi202x.blogspot.com/2022/11/blog-post.html
Думаю, на сотку USD, можна добре підзаправитися.
Я би накупляв Ізабелли в літрових пачках.
flyman
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2
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:54

  asti написав:
  Evgeny написав:Кредо выдал валюту.
Но самое интересное что в моем отделении не было интернета, ездил по делам в центр, зашёл в отделение в БЦ Леонардо, выдали без вопросов.
Хотя валюта под меня лежала в другом отделении
Что ж вы так...?
Люди вам заказывали, везли, держали, а вы... Эх!


Я был в отделении на которое заказывал в 9:15
Так что не надо меня упрекать))
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:12

"векселя" как у Голохвастого

Занес в Примат на конвертацийний 100к .
дай думаю пограюся - колись ліміт порізали в 0 , потім "на колінах " випросив 1600.
А зараз в налаштуваннях ввів 10К і опа - 3хв і ліміт 10К УЖЕ НА КАРТІ.
Така вона БСУ - "всяк хто не маже, той дуже скритить
"хто не лукавить- той ззаду сидить".
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:32

  camerondallas120530 написав:Alien


там же технічно повинні були нарахувати 3 центи )) чого так? )

куркулятор теж малював 3 центи, але кредо примудрились щось чи то на округленнях, чи то на податках намутити, що до видачi вийшло лише 2 центи :oops:
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:35

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flyman написав:Ви не ті % рахуєте
asti ж чiтко напив "проценти", а не "курсовi рiзницi"
Alien
 
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