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Evgeny написав:Кредо выдал валюту. Но самое интересное что в моем отделении не было интернета, ездил по делам в центр, зашёл в отделение в БЦ Леонардо, выдали без вопросов. Хотя валюта под меня лежала в другом отделении
Что ж вы так...? Люди вам заказывали, везли, держали, а вы... Эх!
Мало того, він їм обіцяв, що прийде з Пишним, Єрмаком, Будановим та Залужним, а сам не прийшов взагалі.
Може по всім відділенням розіслали опис клієнта та інструкції віддавати, навіть своїми докласти, якщо не буде в касі?
Evgeny написав:Кредо выдал валюту. Но самое интересное что в моем отделении не было интернета, ездил по делам в центр, зашёл в отделение в БЦ Леонардо, выдали без вопросов. Хотя валюта под меня лежала в другом отделении
Что ж вы так...? Люди вам заказывали, везли, держали, а вы... Эх!
Я был в отделении на которое заказывал в 9:15 Так что не надо меня упрекать))
Занес в Примат на конвертацийний 100к . дай думаю пограюся - колись ліміт порізали в 0 , потім "на колінах " випросив 1600. А зараз в налаштуваннях ввів 10К і опа - 3хв і ліміт 10К УЖЕ НА КАРТІ. Така вона БСУ - "всяк хто не маже, той дуже скритить "хто не лукавить- той ззаду сидить".