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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:31
Goodman написав:
Занес в Примат на конвертацийний 100к .
дай думаю пограюся - колись ліміт порізали в 0 , потім "на колінах " випросив 1600.
А зараз в налаштуваннях ввів 10К і опа - 3хв і ліміт 10К УЖЕ НА КАРТІ.
Така вона БСУ - "всяк хто не маже, той дуже скритить
"хто не лукавить- той ззаду сидить".
банки готові вам давати кредит коли він вам не потрібен
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flyman
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:32
Alien написав: flyman написав:
Ви не ті % рахуєте
asti ж чiтко напив "проценти", а не "курсовi рiзницi"
дійсно, "проценти", а не "центи"
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Додано: Суб 12 лис, 2022 01:05
а у нас на форуме есть где обсуждают перегонку гривны за бугор и назад валюту?
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mephala
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Додано: Суб 12 лис, 2022 08:56
mephala написав:
а у нас на форуме есть где обсуждают перегонку гривны за бугор и назад валюту?
Да-да, дето на ветке НБУ. Там про дропов, вайзы и рево всякие, угуу
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Додано: Суб 12 лис, 2022 11:15
Приват 100+ есть деп. на 3 мес. или только начинается с 6 мес.?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 12 лис, 2022 11:23
Игорь Алексеевич написав:
Приват 100+ есть деп. на 3 мес. или только начинается с 6 мес.?
(испуганно перепроверил) Всё так же и на трёхмесячных предлагается за гривну и долларовый и евро. А должно было перестать? Смущает только плюсик у сотни. Это что имелось в виду?
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moveton
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