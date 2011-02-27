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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 277278279280
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:31

  Goodman написав:Занес в Примат на конвертацийний 100к .
дай думаю пограюся - колись ліміт порізали в 0 , потім "на колінах " випросив 1600.
А зараз в налаштуваннях ввів 10К і опа - 3хв і ліміт 10К УЖЕ НА КАРТІ.
Така вона БСУ - "всяк хто не маже, той дуже скритить
"хто не лукавить- той ззаду сидить".

банки готові вам давати кредит коли він вам не потрібен
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:32

  Alien написав:
  flyman написав:Ви не ті % рахуєте
asti ж чiтко напив "проценти", а не "курсовi рiзницi"

дійсно, "проценти", а не "центи"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 01:05

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

а у нас на форуме есть где обсуждают перегонку гривны за бугор и назад валюту?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 08:56

  mephala написав:а у нас на форуме есть где обсуждают перегонку гривны за бугор и назад валюту?

Да-да, дето на ветке НБУ. Там про дропов, вайзы и рево всякие, угуу :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 11:15

Приват 100+ есть деп. на 3 мес. или только начинается с 6 мес.?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 11:23

  Игорь Алексеевич написав:Приват 100+ есть деп. на 3 мес. или только начинается с 6 мес.?

(испуганно перепроверил) Всё так же и на трёхмесячных предлагается за гривну и долларовый и евро. А должно было перестать? Смущает только плюсик у сотни. Это что имелось в виду?
moveton
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