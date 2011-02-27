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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 12 лис, 2022 17:52
J написав: moveton написав: Игорь Алексеевич написав:
Приват 100+ есть деп. на 3 мес. или только начинается с 6 мес.?
(испуганно перепроверил) Всё так же и на трёхмесячных предлагается за гривну и долларовый и евро. А должно было перестать? Смущает только плюсик у сотни. Это что имелось в виду?
це мабудь той клуб де кладуть не 100к а 100м
Та ні, такий хокей нам не потрібен. Віддав папір, і через пів року отримать той же папір.
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alex lem
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