J написав:
це мабудь той клуб де кладуть не 100к а 100м
Та ні, такий хокей нам не потрібен. Віддав папір, і через пів року отримать той же папір.
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Додано: Суб 12 лис, 2022 17:52
Та ні, такий хокей нам не потрібен. Віддав папір, і через пів року отримать той же папір.
Додано: Нед 13 лис, 2022 09:02
Заказывал валюту в Конкорде, мне на горячке рассказали что валюта по окончанию депозита будет в отделении лежать 3 дня ( на случай трудности со снятием из-за отключений света, отключения интернета, воздушной тревоги)
Я так понял это условие НБУ сделал для банков.
Сейчас НБУ жестко банки нагибает, заставляет покупать генераторы, и оборудовать отделения для бесперобойной работы, вплоть до 7 дней, что-бы могло работать отделение без света, на автономных источниках .
Конечно не все отделения это норму потянут, но думаю банки будут выбирать ключевые отделения в разных локациях которые будут оборудовать соответствующим образом.
Додано: Нед 13 лис, 2022 09:03
А де просили - в додатку, чи нексті?
Додано: Нед 13 лис, 2022 09:07
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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