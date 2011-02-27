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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 278279280281
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 17:52

  J написав:
  moveton написав:
  Игорь Алексеевич написав:Приват 100+ есть деп. на 3 мес. или только начинается с 6 мес.?

(испуганно перепроверил) Всё так же и на трёхмесячных предлагается за гривну и долларовый и евро. А должно было перестать? Смущает только плюсик у сотни. Это что имелось в виду?

це мабудь той клуб де кладуть не 100к а 100м

Та ні, такий хокей нам не потрібен. Віддав папір, і через пів року отримать той же папір.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 09:02

Заказывал валюту в Конкорде, мне на горячке рассказали что валюта по окончанию депозита будет в отделении лежать 3 дня ( на случай трудности со снятием из-за отключений света, отключения интернета, воздушной тревоги)
Я так понял это условие НБУ сделал для банков.

Сейчас НБУ жестко банки нагибает, заставляет покупать генераторы, и оборудовать отделения для бесперобойной работы, вплоть до 7 дней, что-бы могло работать отделение без света, на автономных источниках .

Конечно не все отделения это норму потянут, но думаю банки будут выбирать ключевые отделения в разных локациях которые будут оборудовать соответствующим образом.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 09:03

  Goodman написав:Занес в Примат на конвертацийний 100к .
дай думаю пограюся - колись ліміт порізали в 0 , потім "на колінах " випросив 1600.
А зараз в налаштуваннях ввів 10К і опа - 3хв і ліміт 10К УЖЕ НА КАРТІ.
Така вона БСУ - "всяк хто не маже, той дуже скритить
"хто не лукавить- той ззаду сидить".

А де просили - в додатку, чи нексті?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 09:07

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  1finanсier написав:А де просили - в додатку, чи нексті?

Веб версія , гаманець, шестеренка , налаштування карти.
Пальцями тикати в фінансових додатках то таке, не туди тикнув і купив трактора чи перерахував все на благочинність.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 11:01

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Як зараз в ексимі оформляють конвертаційний депо? Треба зранку приходити і чекати купівлю чи в будь-який час і швидко....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 11:21

  ihorsic написав:Як зараз в ексимі оформляють конвертаційний депо? Треба зранку приходити і чекати купівлю чи в будь-який час і швидко....

сейчас рассматриваю банки с оформлением депо только онлайн, или вы из тех, кто во все 35 банков вкладывается?
по опыту оформление оффлайн депо это 15-30 минут времени, высиживание очереди + поездка до отделения, грубо говоря час точно занимает в лучшем случае
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 11:57

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Evgeny написав:Сейчас НБУ жестко банки нагибает, заставляет покупать генераторы, и оборудовать отделения для бесперобойной работы, вплоть до 7 дней, что-бы могло работать отделение без света, на автономных источниках .

...думаю банки будут выбирать ключевые отделения в разных локациях которые будут оборудовать соответствующим образом.
Это правильно. Хотя бы одно отделение должно более-менее нормально функционировать.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 12:49

  ihorsic написав:Як зараз в ексимі оформляють конвертаційний депо? Треба зранку приходити і чекати купівлю чи в будь-який час і швидко....


они ж вроде умеют за один подход, а может и на след день
но в целом да, до 12

самый ад в Агриколе - до 11ти
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 12:53

  kuzmich написав:
  ihorsic написав:Як зараз в ексимі оформляють конвертаційний депо? Треба зранку приходити і чекати купівлю чи в будь-який час і швидко....

сейчас рассматриваю банки с оформлением депо только онлайн, или вы из тех, кто во все 35 банков вкладывается?
по опыту оформление оффлайн депо это 15-30 минут времени, высиживание очереди + поездка до отделения, грубо говоря час точно занимает в лучшем случае


онлайн на сегодня аж 13, но, например, мне подходят не все: Изи, Конкорд, Моно - хз как забирать, Укргаз, Приват -вопрос личных предпочтений, Прокредит - вроде и, а тоже одно отделение, неохота увеличивать и так там лежащее

так что можно в 2-3-4 и ножками сходить, бесит только эти "до 11, до 12, до 14" и второй подход
cohan
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