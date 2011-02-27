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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 12 лис, 2022 17:52
J написав: moveton написав: Игорь Алексеевич написав:
Приват 100+ есть деп. на 3 мес. или только начинается с 6 мес.?
(испуганно перепроверил) Всё так же и на трёхмесячных предлагается за гривну и долларовый и евро. А должно было перестать? Смущает только плюсик у сотни. Это что имелось в виду?
це мабудь той клуб де кладуть не 100к а 100м
Та ні, такий хокей нам не потрібен. Віддав папір, і через пів року отримать той же папір.
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alex lem
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Додано: Нед 13 лис, 2022 09:02
Заказывал валюту в Конкорде, мне на горячке рассказали что валюта по окончанию депозита будет в отделении лежать 3 дня ( на случай трудности со снятием из-за отключений света, отключения интернета, воздушной тревоги)
Я так понял это условие НБУ сделал для банков.
Сейчас НБУ жестко банки нагибает, заставляет покупать генераторы, и оборудовать отделения для бесперобойной работы, вплоть до 7 дней, что-бы могло работать отделение без света, на автономных источниках .
Конечно не все отделения это норму потянут, но думаю банки будут выбирать ключевые отделения в разных локациях которые будут оборудовать соответствующим образом.
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Evgeny
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Додано: Нед 13 лис, 2022 09:03
Goodman написав:
Занес в Примат на конвертацийний 100к .
дай думаю пограюся - колись ліміт порізали в 0 , потім "на колінах " випросив 1600.
А зараз в налаштуваннях ввів 10К і опа - 3хв і ліміт 10К УЖЕ НА КАРТІ.
Така вона БСУ - "всяк хто не маже, той дуже скритить
"хто не лукавить- той ззаду сидить".
А де просили - в додатку, чи нексті?
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1finanсier
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Додано: Нед 13 лис, 2022 09:07
1finanсier написав:
А де просили - в додатку, чи нексті?
Веб версія , гаманець, шестеренка , налаштування карти.
Пальцями тикати в фінансових додатках то таке, не туди тикнув і купив трактора чи перерахував все на благочинність.
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Goodman
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Додано: Нед 13 лис, 2022 11:01
Як зараз в ексимі оформляють конвертаційний депо? Треба зранку приходити і чекати купівлю чи в будь-який час і швидко....
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ihorsic
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Додано: Нед 13 лис, 2022 11:21
ihorsic написав:
Як зараз в ексимі оформляють конвертаційний депо? Треба зранку приходити і чекати купівлю чи в будь-який час і швидко....
сейчас рассматриваю банки с оформлением депо только онлайн, или вы из тех, кто во все 35 банков вкладывается?
по опыту оформление оффлайн депо это 15-30 минут времени, высиживание очереди + поездка до отделения, грубо говоря час точно занимает в лучшем случае
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kuzmich
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Додано: Нед 13 лис, 2022 11:57
Evgeny написав:
Сейчас НБУ жестко банки нагибает, заставляет покупать генераторы, и оборудовать отделения для бесперобойной работы, вплоть до 7 дней, что-бы могло работать отделение без света, на автономных источниках .
...думаю банки будут выбирать ключевые отделения в разных локациях которые будут оборудовать соответствующим образом.
Это правильно. Хотя бы одно отделение должно более-менее нормально функционировать.
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Howl
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Додано: Нед 13 лис, 2022 12:49
ihorsic написав:
Як зараз в ексимі оформляють конвертаційний депо? Треба зранку приходити і чекати купівлю чи в будь-який час і швидко....
они ж вроде умеют за один подход, а может и на след день
но в целом да, до 12
самый ад в Агриколе - до 11ти
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cohan
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Додано: Нед 13 лис, 2022 12:53
kuzmich написав: ihorsic написав:
Як зараз в ексимі оформляють конвертаційний депо? Треба зранку приходити і чекати купівлю чи в будь-який час і швидко....
сейчас рассматриваю банки с оформлением депо только онлайн, или вы из тех, кто во все 35 банков вкладывается?
по опыту оформление оффлайн депо это 15-30 минут времени, высиживание очереди + поездка до отделения, грубо говоря час точно занимает в лучшем случае
онлайн на сегодня аж 13, но, например, мне подходят не все: Изи, Конкорд, Моно - хз как забирать, Укргаз, Приват -вопрос личных предпочтений, Прокредит - вроде и, а тоже одно отделение, неохота увеличивать и так там лежащее
так что можно в 2-3-4 и ножками сходить, бесит только эти "до 11, до 12, до 14" и второй подход
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cohan
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