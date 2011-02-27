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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 279280281282
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 18:50

  alex lem написав:cohan зря ви на приват. Вони гарно долярчики віддають під замовлення в додатку, кошерними синенькими.

Тільки не приватом єдиним живе людина! (Так в Біблії написано!)
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 19:24

  ihorsic написав:Як зараз в ексимі оформляють конвертаційний депо? Треба зранку приходити і чекати купівлю чи в будь-який час і швидко....

Можно до 16 години прийти, Але швидко не буде. Можна годину тільки в електронній черзі сидіти.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 00:15

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Пумб, Моно чи Прокредит - що з цього краще для конвертаційного депо?
Akrobat
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 08:23

  Akrobat написав:Пумб, Моно чи Прокредит - що з цього краще для конвертаційного депо?

Краще - за якими показниками?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 09:32

  Akrobat написав:Пумб, Моно чи Прокредит - що з цього краще для конвертаційного депо?

по доступности ближайшего отделения, у последних двух достаточно туго с этим, а а-банк выдает валюту моно как повезет
kuzmich
 
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