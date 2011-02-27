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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 13 лис, 2022 18:50
alex lem написав:cohan
зря ви на приват. Вони гарно долярчики віддають під замовлення в додатку, кошерними синенькими.
Тільки не приватом єдиним живе людина! (Так в Біблії написано!)
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ihorsic
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Додано: Нед 13 лис, 2022 19:24
ihorsic написав:
Як зараз в ексимі оформляють конвертаційний депо? Треба зранку приходити і чекати купівлю чи в будь-який час і швидко....
Можно до 16 години прийти, Але швидко не буде. Можна годину тільки в електронній черзі сидіти.
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lara_08
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Додано: Пон 14 лис, 2022 00:15
Пумб, Моно чи Прокредит - що з цього краще для конвертаційного депо?
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Akrobat
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Додано: Пон 14 лис, 2022 08:23
Akrobat написав:
Пумб, Моно чи Прокредит - що з цього краще для конвертаційного депо?
Краще - за якими показниками?
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Investor_K
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Додано: Пон 14 лис, 2022 08:37
Investor_K написав: Akrobat написав:
Пумб, Моно чи Прокредит - що з цього краще для конвертаційного депо?
Краще - за якими показниками?
За надійністю, в першу чергу.
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Akrobat
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Додано: Пон 14 лис, 2022 09:32
Akrobat написав:
Пумб, Моно чи Прокредит - що з цього краще для конвертаційного депо?
по доступности ближайшего отделения, у последних двух достаточно туго с этим, а а-банк выдает валюту моно как повезет
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kuzmich
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Додано: Пон 14 лис, 2022 10:23
kuzmich написав: ihorsic написав:
Як зараз в ексимі оформляють конвертаційний депо? Треба зранку приходити і чекати купівлю чи в будь-який час і швидко....
сейчас рассматриваю банки с оформлением депо только онлайн, или вы из тех, кто во все 35 банков вкладывается?
по опыту оформление оффлайн депо это 15-30 минут времени, высиживание очереди + поездка до отделения, грубо говоря час точно занимает в лучшем случае
Если час-второй вашего времени обходится 1000+ грн, то конечно, стоит его беречь
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Ромасик
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Додано: Пон 14 лис, 2022 11:10
Akrobat написав: Investor_K написав: Akrobat написав:
Пумб, Моно чи Прокредит - що з цього краще для конвертаційного депо?
Краще - за якими показниками?
За надійністю, в першу чергу.
Прокредит
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Investor_K
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