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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 279280281282
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 08:37

  Investor_K написав:
  Akrobat написав:Пумб, Моно чи Прокредит - що з цього краще для конвертаційного депо?

Краще - за якими показниками?
За надійністю, в першу чергу.
Akrobat
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 09:32

  Akrobat написав:Пумб, Моно чи Прокредит - що з цього краще для конвертаційного депо?

по доступности ближайшего отделения, у последних двух достаточно туго с этим, а а-банк выдает валюту моно как повезет
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 10:23

  kuzmich написав:
  ihorsic написав:Як зараз в ексимі оформляють конвертаційний депо? Треба зранку приходити і чекати купівлю чи в будь-який час і швидко....

сейчас рассматриваю банки с оформлением депо только онлайн, или вы из тех, кто во все 35 банков вкладывается?
по опыту оформление оффлайн депо это 15-30 минут времени, высиживание очереди + поездка до отделения, грубо говоря час точно занимает в лучшем случае

Если час-второй вашего времени обходится 1000+ грн, то конечно, стоит его беречь
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 11:10

  Akrobat написав:
  Investor_K написав:
  Akrobat написав:Пумб, Моно чи Прокредит - що з цього краще для конвертаційного депо?

Краще - за якими показниками?
За надійністю, в першу чергу.

Прокредит
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 12:49

  lamal написав: Тільке не зрозуміло нащо з клієнтів номер телефона требують при здачі валюти ..
а паспорт не требують?
flysoulfly
 
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