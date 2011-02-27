|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 14 лис, 2022 08:37
Investor_K написав: Akrobat написав:
Пумб, Моно чи Прокредит - що з цього краще для конвертаційного депо?
Краще - за якими показниками?
За надійністю, в першу чергу.
-
Akrobat
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 14.11.22
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 лис, 2022 09:32
Akrobat написав:
Пумб, Моно чи Прокредит - що з цього краще для конвертаційного депо?
по доступности ближайшего отделения, у последних двух достаточно туго с этим, а а-банк выдает валюту моно как повезет
-
kuzmich
-
-
- Повідомлень: 54
- З нами з: 25.08.22
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 лис, 2022 10:23
kuzmich написав: ihorsic написав:
Як зараз в ексимі оформляють конвертаційний депо? Треба зранку приходити і чекати купівлю чи в будь-який час і швидко....
сейчас рассматриваю банки с оформлением депо только онлайн, или вы из тех, кто во все 35 банков вкладывается?
по опыту оформление оффлайн депо это 15-30 минут времени, высиживание очереди + поездка до отделения, грубо говоря час точно занимает в лучшем случае
Если час-второй вашего времени обходится 1000+ грн, то конечно, стоит его беречь
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5366
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1296 раз.
- Подякували: 767 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 лис, 2022 11:10
Akrobat написав: Investor_K написав: Akrobat написав:
Пумб, Моно чи Прокредит - що з цього краще для конвертаційного депо?
Краще - за якими показниками?
За надійністю, в першу чергу.
Прокредит
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8057
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 803 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 лис, 2022 12:49
lamal написав:
Тільке не зрозуміло нащо з клієнтів номер телефона требують при здачі валюти ..
а паспорт не требують?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1092
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 482 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 лис, 2022 13:15
Akrobat написав: Investor_K написав: Akrobat написав:
Пумб, Моно чи Прокредит - що з цього краще для конвертаційного депо?
Краще - за якими показниками?
За надійністю, в першу чергу.
Прокредит.
А судя по полугодовой нездоровой движухе с мониторингами и $выплатами, Пумб вообще имхо
плавненько-плавненько идет к какому-то сходному финалу с медиаактивами того же собственника.
И хозяев/менеджмента Моно в любой момент могут из вашингтонского обкома взять за жо...
...как-куда-кому-сколько они помогли в его преступных деяниях экс-гражданину К., обвиняемому в США в отмывании ярдов из Приватбанка.
Потому ТАС и выкормил других Моно-заменителей, не пропьешь многолетнюю комсомольскую чуйку на потенциальные проблемы
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1092
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 482 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 лис, 2022 16:47
flysoulfly написав: lamal написав:
Тільке не зрозуміло нащо з клієнтів номер телефона требують при здачі валюти ..
а паспорт не требують?
ні
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 165
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 лис, 2022 16:48
забрав сьогодні 2 депо в газі. Папірці старі (2003-2006 рік), вибрав з того що було адекватні, бо давали і з печаткою і облиті чимось...
-
Sain_повернувся
-
-
- Повідомлень: 1069
- З нами з: 13.10.14
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 лис, 2022 16:54
Акорд вже просить попередньо заказувати валюту , і видали купюрами старого зразка , по 1дол в касі не було ...(Київ)
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 165
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 лис, 2022 17:04
lamal написав:
Акорд вже просить попередньо заказувати валюту , і видали купюрами старого зразка , по 1дол в касі не було ...(Київ)
Sain_повернувся написав:
забрав сьогодні 2 депо в газі. Папірці старі (2003-2006 рік), вибрав з того що було адекватні, бо давали і з печаткою і облиті чимось...
Пора Успіху нагадати віршик
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29957
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1442 раз.
- Подякували: 2580 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|51137
|
|
|5
|25334
|
|
|3
|6089
|
|