АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» запустив новий Депозитний вклад «Оберіг» для фізичних осіб.
Впровадження нового депозитного продукту обумовлено запровадженням Національним банком України нового інструменту, який дасть змогу громадянам захистити свої гривневі заощадження від ризику курсових коливань, а НБУ – зберегти міжнародні резерви (відповідні зміни внесені до Постанови НБУ від 24.02.2022 року № 18).
Громадяни можуть купувати долари США за офіційним курсом НБУ з подальшим їх розміщенням на строковий депозит у Банку та обов’язковим зворотним продажем купленої валюти після закінчення строку депозиту за офіційним курсом на день проведення зворотної операції.