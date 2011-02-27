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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 17:20

АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» запустив новий Депозитний вклад «Оберіг» для фізичних осіб.

Впровадження нового депозитного продукту обумовлено запровадженням Національним банком України нового інструменту, який дасть змогу громадянам захистити свої гривневі заощадження від ризику курсових коливань, а НБУ – зберегти міжнародні резерви (відповідні зміни внесені до Постанови НБУ від 24.02.2022 року № 18).

Громадяни можуть купувати долари США за офіційним курсом НБУ з подальшим їх розміщенням на строковий депозит у Банку та обов’язковим зворотним продажем купленої валюти після закінчення строку депозиту за офіційним курсом на день проведення зворотної операції.
J
 
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