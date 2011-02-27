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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 280281282283
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 17:20

АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» запустив новий Депозитний вклад «Оберіг» для фізичних осіб.

Впровадження нового депозитного продукту обумовлено запровадженням Національним банком України нового інструменту, який дасть змогу громадянам захистити свої гривневі заощадження від ризику курсових коливань, а НБУ – зберегти міжнародні резерви (відповідні зміни внесені до Постанови НБУ від 24.02.2022 року № 18).

Громадяни можуть купувати долари США за офіційним курсом НБУ з подальшим їх розміщенням на строковий депозит у Банку та обов’язковим зворотним продажем купленої валюти після закінчення строку депозиту за офіційним курсом на день проведення зворотної операції.
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:10

J так це той депо що на пів року не менше розміщується і повертається теж в папірі. Це не цієї гілки зовсім депо.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:59

Аваль банк.
-Можно заказать валюту на выдачу со счета на ХХ число ?
- Да, приходите с 12:00
- Но ДТЭК сообщает что в отделении с 12 до 16 не будет света.
- Приходите с 16 до 17 пока работает касса
- ???? А валюту нельзя привезти с утра, или накануне.
- Нет, у нас такие стандарты работы.
- Так оборудуйте отделение генератором.
- У нас нет такой возможности.
- Привезите валюту раньше, или накануне.
- Нет, мы не можем у нас стандартные процедуры.
...................
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:19

Evgeny меня горячка на пятницу ( дата окончания ) на 9,30 записала ..правда почему то , некоторые отделения не были доступны для выдачи
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:34

  lincoln2 написав:Evgeny меня горячка на пятницу ( дата окончания ) на 9,30 записала ..правда почему то , некоторые отделения не были доступны для выдачи

Є відділення які мають обладнані місця нічного зберігання готівки - в таких видача можлива з 9:30, а є такі, куди готівка щодня доставляється і ввечері всі залишки вивозяться - вони залежать від графіку роботи служби інкасації
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:39

Evgeny То ви ще балувані. Я ось розкажу яка ,,стандартна,, процедура замовлення і отримання валюти з депо в Альфі.
Замовити гроші можливо лише коли депозит закінчився. Від того дня рахуємо десять робочих днів для валюти або п'ять робочих днів для гривні. І на той день замовляють. Виявляється так два місяці назад записали в ДКБО.
Депо закінчиться у листопаді а отримати - в грудні.
Дві календарні неділі банка безкоштовно користується грішми...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:55

  alex lem написав:Evgeny То ви ще балувані. Я ось розкажу яка ,,стандартна,, процедура замовлення і отримання валюти з депо в Альфі.
Замовити гроші можливо лише коли депозит закінчився. Від того дня рахуємо десять робочих днів для валюти або п'ять робочих днів для гривні. І на той день замовляють. Виявляється так два місяці назад записали в ДКБО.
Депо закінчиться у листопаді а отримати - в грудні.
Дві календарні неділі банка безкоштовно користується грішми...


Как раз завтра в Альфе конвертационный депозит заказал.
Ту информацию что вы озвучили, рассказывают на поддержке куда вы звоните через приложение.
А если позвонить на горячую линию, тогда можно нормально заказать валюту.
У меня депозит завтра заканчивается, за 10 дней заказывал валюту на 15 ноября. Завтра отпишусь как все прошло.
Evgeny
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Форумчанин року
 
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  #<1 ... 280281282283
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