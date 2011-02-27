|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 14 лис, 2022 18:10
J так це той депо що на пів року не менше розміщується і повертається теж в папірі. Це не цієї гілки зовсім депо.
Додано: Пон 14 лис, 2022 18:59
Аваль банк.
-Можно заказать валюту на выдачу со счета на ХХ число ?
- Да, приходите с 12:00
- Но ДТЭК сообщает что в отделении с 12 до 16 не будет света.
- Приходите с 16 до 17 пока работает касса
- ???? А валюту нельзя привезти с утра, или накануне.
- Нет, у нас такие стандарты работы.
- Так оборудуйте отделение генератором.
- У нас нет такой возможности.
- Привезите валюту раньше, или накануне.
- Нет, мы не можем у нас стандартные процедуры.
...................
Додано: Пон 14 лис, 2022 19:19
Evgeny меня горячка на пятницу ( дата окончания ) на 9,30 записала ..правда почему то , некоторые отделения не были доступны для выдачи
Додано: Пон 14 лис, 2022 19:34
Є відділення які мають обладнані місця нічного зберігання готівки - в таких видача можлива з 9:30, а є такі, куди готівка щодня доставляється і ввечері всі залишки вивозяться - вони залежать від графіку роботи служби інкасації
Додано: Пон 14 лис, 2022 19:39
Evgeny То ви ще балувані. Я ось розкажу яка ,,стандартна,, процедура замовлення і отримання валюти з депо в Альфі.
Замовити гроші можливо лише коли депозит закінчився. Від того дня рахуємо десять робочих днів для валюти або п'ять робочих днів для гривні. І на той день замовляють. Виявляється так два місяці назад записали в ДКБО.
Депо закінчиться у листопаді а отримати - в грудні.
Дві календарні неділі банка безкоштовно користується грішми...
Додано: Пон 14 лис, 2022 19:55
Как раз завтра в Альфе конвертационный депозит заказал.
Ту информацию что вы озвучили, рассказывают на поддержке куда вы звоните через приложение.
А если позвонить на горячую линию, тогда можно нормально заказать валюту.
У меня депозит завтра заканчивается, за 10 дней заказывал валюту на 15 ноября. Завтра отпишусь как все прошло.
Додано: Пон 14 лис, 2022 21:32
мне этот беспредел напомнил из далекого прошлого... поздних Дельту или Надру
Додано: Пон 14 лис, 2022 21:39
Мені сьогодні новенькі дали.
Зайшов у відділення акорду - усе в рекламі конвертдепо вільних менеджерів не було, тому пішов.
Ось думаю, чи варто взагалі з цим зв'язуватись, чи краще почекати грудня та відкрити у звичних госах.
Які думки щодо оф. Курсу на початок грудня?..
Додано: Вів 15 лис, 2022 00:01
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|