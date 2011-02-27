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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 280281282283
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:10

J так це той депо що на пів року не менше розміщується і повертається теж в папірі. Це не цієї гілки зовсім депо.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:59

Аваль банк.
-Можно заказать валюту на выдачу со счета на ХХ число ?
- Да, приходите с 12:00
- Но ДТЭК сообщает что в отделении с 12 до 16 не будет света.
- Приходите с 16 до 17 пока работает касса
- ???? А валюту нельзя привезти с утра, или накануне.
- Нет, у нас такие стандарты работы.
- Так оборудуйте отделение генератором.
- У нас нет такой возможности.
- Привезите валюту раньше, или накануне.
- Нет, мы не можем у нас стандартные процедуры.
...................
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:19

Evgeny меня горячка на пятницу ( дата окончания ) на 9,30 записала ..правда почему то , некоторые отделения не были доступны для выдачи
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:34

  lincoln2 написав:Evgeny меня горячка на пятницу ( дата окончания ) на 9,30 записала ..правда почему то , некоторые отделения не были доступны для выдачи

Є відділення які мають обладнані місця нічного зберігання готівки - в таких видача можлива з 9:30, а є такі, куди готівка щодня доставляється і ввечері всі залишки вивозяться - вони залежать від графіку роботи служби інкасації
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:39

Evgeny То ви ще балувані. Я ось розкажу яка ,,стандартна,, процедура замовлення і отримання валюти з депо в Альфі.
Замовити гроші можливо лише коли депозит закінчився. Від того дня рахуємо десять робочих днів для валюти або п'ять робочих днів для гривні. І на той день замовляють. Виявляється так два місяці назад записали в ДКБО.
Депо закінчиться у листопаді а отримати - в грудні.
Дві календарні неділі банка безкоштовно користується грішми...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 19:55

  alex lem написав:Evgeny То ви ще балувані. Я ось розкажу яка ,,стандартна,, процедура замовлення і отримання валюти з депо в Альфі.
Замовити гроші можливо лише коли депозит закінчився. Від того дня рахуємо десять робочих днів для валюти або п'ять робочих днів для гривні. І на той день замовляють. Виявляється так два місяці назад записали в ДКБО.
Депо закінчиться у листопаді а отримати - в грудні.
Дві календарні неділі банка безкоштовно користується грішми...


Как раз завтра в Альфе конвертационный депозит заказал.
Ту информацию что вы озвучили, рассказывают на поддержке куда вы звоните через приложение.
А если позвонить на горячую линию, тогда можно нормально заказать валюту.
У меня депозит завтра заканчивается, за 10 дней заказывал валюту на 15 ноября. Завтра отпишусь как все прошло.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 21:32

  alex lem написав:Evgeny То ви ще балувані. Я ось розкажу яка ,,стандартна,, процедура замовлення і отримання валюти з депо в Альфі.
Замовити гроші можливо лише коли депозит закінчився. Від того дня рахуємо десять робочих днів для валюти або п'ять робочих днів для гривні. І на той день замовляють. Виявляється так два місяці назад записали в ДКБО.
Депо закінчиться у листопаді а отримати - в грудні.
Дві календарні неділі банка безкоштовно користується грішми...
мне этот беспредел напомнил из далекого прошлого... поздних Дельту или Надру
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 21:39

  Sain_повернувся написав:забрав сьогодні 2 депо в газі. Папірці старі (2003-2006 рік), вибрав з того що було адекватні, бо давали і з печаткою і облиті чимось...

Мені сьогодні новенькі дали.
Зайшов у відділення акорду - усе в рекламі конвертдепо :) вільних менеджерів не було, тому пішов.
Ось думаю, чи варто взагалі з цим зв'язуватись, чи краще почекати грудня та відкрити у звичних госах.
Які думки щодо оф. Курсу на початок грудня?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 00:01

  sergey_sryvkin написав:Які думки щодо оф. Курсу на початок грудня?..
мысли есть, но....
а тогда советчиков-подсказчиков не прокляньоте, если шо не так пойдьот ? :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 03:49

  flysoulfly написав:
  sergey_sryvkin написав:Які думки щодо оф. Курсу на початок грудня?..
мысли есть, но....
а тогда советчиков-подсказчиков не прокляньоте, если шо не так пойдьот ? :mrgreen:

А ви боїтеся, чи шо? :)
sergey_sryvkin
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