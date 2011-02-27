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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 281282283284
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 09:16

  alex lem написав:Evgeny То ви ще балувані. Я ось розкажу яка ,,стандартна,, процедура замовлення і отримання валюти з депо в Альфі.
Замовити гроші можливо лише коли депозит закінчився. Від того дня рахуємо десять робочих днів для валюти або п'ять робочих днів для гривні. І на той день замовляють. Виявляється так два місяці назад записали в ДКБО.
Депо закінчиться у листопаді а отримати - в грудні.
Дві календарні неділі банка безкоштовно користується грішми...

А якщо принести свої $$$, поміняти на грн., перевкласти на новий конвертдепо, а то який закінчився забрати своїми ж $$$?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 09:40

  flyman написав:
  alex lem написав:Evgeny То ви ще балувані. Я ось розкажу яка ,,стандартна,, процедура замовлення і отримання валюти з депо в Альфі.
Замовити гроші можливо лише коли депозит закінчився. Від того дня рахуємо десять робочих днів для валюти або п'ять робочих днів для гривні. І на той день замовляють. Виявляється так два місяці назад записали в ДКБО.
Депо закінчиться у листопаді а отримати - в грудні.
Дві календарні неділі банка безкоштовно користується грішми...

А якщо принести свої $$$, поміняти на грн., перевкласти на новий конвертдепо, а то який закінчився забрати своїми ж $$$?

а якщо не приносити, а продати отримані долари, не відходячи від каси?
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 09:52

  flyman написав:
  alex lem написав:Evgeny То ви ще балувані. Я ось розкажу яка ,,стандартна,, процедура замовлення і отримання валюти з депо в Альфі.
Замовити гроші можливо лише коли депозит закінчився. Від того дня рахуємо десять робочих днів для валюти або п'ять робочих днів для гривні. І на той день замовляють. Виявляється так два місяці назад записали в ДКБО.
Депо закінчиться у листопаді а отримати - в грудні.
Дві календарні неділі банка безкоштовно користується грішми...

А якщо принести свої $$$, поміняти на грн., перевкласти на новий конвертдепо, а то який закінчився забрати своїми ж $$$?


может статься как с Гонтаревой и кассиршей Сбербанка :mrgreen:
не найду этот комикс сейчас (

но например продать доллар когда нет гривни и пополнить счет - так работает
cohan
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