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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 15 лис, 2022 09:16
alex lem написав:Evgeny
То ви ще балувані. Я ось розкажу яка ,,стандартна,, процедура замовлення і отримання валюти з депо в Альфі.
Замовити гроші можливо лише коли депозит закінчився. Від того дня рахуємо десять робочих днів для валюти або п'ять робочих днів для гривні. І на той день замовляють. Виявляється так два місяці назад записали в ДКБО.
Депо закінчиться у листопаді а отримати - в грудні.
Дві календарні неділі банка безкоштовно користується грішми...
А якщо принести свої $$$, поміняти на грн., перевкласти на новий конвертдепо, а то який закінчився забрати своїми ж $$$?
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Додано: Вів 15 лис, 2022 09:40
flyman написав: alex lem написав:Evgeny
То ви ще балувані. Я ось розкажу яка ,,стандартна,, процедура замовлення і отримання валюти з депо в Альфі.
Замовити гроші можливо лише коли депозит закінчився. Від того дня рахуємо десять робочих днів для валюти або п'ять робочих днів для гривні. І на той день замовляють. Виявляється так два місяці назад записали в ДКБО.
Депо закінчиться у листопаді а отримати - в грудні.
Дві календарні неділі банка безкоштовно користується грішми...
А якщо принести свої $$$, поміняти на грн., перевкласти на новий конвертдепо, а то який закінчився забрати своїми ж $$$?
а якщо не приносити, а продати отримані долари, не відходячи від каси?
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Додано: Вів 15 лис, 2022 09:52
flyman написав: alex lem написав:Evgeny
То ви ще балувані. Я ось розкажу яка ,,стандартна,, процедура замовлення і отримання валюти з депо в Альфі.
Замовити гроші можливо лише коли депозит закінчився. Від того дня рахуємо десять робочих днів для валюти або п'ять робочих днів для гривні. І на той день замовляють. Виявляється так два місяці назад записали в ДКБО.
Депо закінчиться у листопаді а отримати - в грудні.
Дві календарні неділі банка безкоштовно користується грішми...
А якщо принести свої $$$, поміняти на грн., перевкласти на новий конвертдепо, а то який закінчився забрати своїми ж $$$?
может статься как с Гонтаревой и кассиршей Сбербанка
не найду этот комикс сейчас (
но например продать доллар когда нет гривни и пополнить счет - так работает
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