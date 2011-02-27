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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 281282283284
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 09:16

  alex lem написав:Evgeny То ви ще балувані. Я ось розкажу яка ,,стандартна,, процедура замовлення і отримання валюти з депо в Альфі.
Замовити гроші можливо лише коли депозит закінчився. Від того дня рахуємо десять робочих днів для валюти або п'ять робочих днів для гривні. І на той день замовляють. Виявляється так два місяці назад записали в ДКБО.
Депо закінчиться у листопаді а отримати - в грудні.
Дві календарні неділі банка безкоштовно користується грішми...

А якщо принести свої $$$, поміняти на грн., перевкласти на новий конвертдепо, а то який закінчився забрати своїми ж $$$?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 09:40

  flyman написав:
  alex lem написав:Evgeny То ви ще балувані. Я ось розкажу яка ,,стандартна,, процедура замовлення і отримання валюти з депо в Альфі.
Замовити гроші можливо лише коли депозит закінчився. Від того дня рахуємо десять робочих днів для валюти або п'ять робочих днів для гривні. І на той день замовляють. Виявляється так два місяці назад записали в ДКБО.
Депо закінчиться у листопаді а отримати - в грудні.
Дві календарні неділі банка безкоштовно користується грішми...

А якщо принести свої $$$, поміняти на грн., перевкласти на новий конвертдепо, а то який закінчився забрати своїми ж $$$?

а якщо не приносити, а продати отримані долари, не відходячи від каси?
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 09:52

  flyman написав:
  alex lem написав:Evgeny То ви ще балувані. Я ось розкажу яка ,,стандартна,, процедура замовлення і отримання валюти з депо в Альфі.
Замовити гроші можливо лише коли депозит закінчився. Від того дня рахуємо десять робочих днів для валюти або п'ять робочих днів для гривні. І на той день замовляють. Виявляється так два місяці назад записали в ДКБО.
Депо закінчиться у листопаді а отримати - в грудні.
Дві календарні неділі банка безкоштовно користується грішми...

А якщо принести свої $$$, поміняти на грн., перевкласти на новий конвертдепо, а то який закінчився забрати своїми ж $$$?


может статься как с Гонтаревой и кассиршей Сбербанка :mrgreen:
не найду этот комикс сейчас (

но например продать доллар когда нет гривни и пополнить счет - так работает
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 11:22

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Ще той цирк з депозитами Моно: виявляється депозит можна знімати частинами. Друг заходить час від часу в Абанк і знімає по 100-200$
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 11:29

Получил депозит в Альфе.
Доллары заказывал 4 ноября на горячей линии. Депозит закончился сегодня.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 11:45

  flyman написав:
  alex lem написав:Evgeny То ви ще балувані. Я ось розкажу яка ,,стандартна,, процедура замовлення і отримання валюти з депо в Альфі.
Замовити гроші можливо лише коли депозит закінчився. Від того дня рахуємо десять робочих днів для валюти або п'ять робочих днів для гривні. І на той день замовляють. Виявляється так два місяці назад записали в ДКБО.
Депо закінчиться у листопаді а отримати - в грудні.
Дві календарні неділі банка безкоштовно користується грішми...

А якщо принести свої $$$, поміняти на грн., перевкласти на новий конвертдепо, а то який закінчився забрати своїми ж $$$?

Давайте порахуємо 0,6 гривні різниці між тим як купляє доллари Альфа в касі (по 40)та на чорному (40.6) множимо на 1350 долларів депозиту маємо мінус 810 гривнів. І не факт що в Альфі захочуть мої ж долари одразу й віддать. Тут продумана й ,,узаконена,, в ДКБО схема щоб 2 неділі не віддавати валюту.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 11:49

Evgeny звонив на їхню 0800 і далі ціфірьки, сказали передзвонить у день закінчення депозиту після 12 години. Думаю тоді 10 робочих днів добавлять. Тай по усьому.
Вам дуже повезло з доброю людиною з підтримки.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 11:54

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Будьте осторожны с банком ПУМБ.
Они мне заблокировали 2 конвертационных депозита и попросили источники доходов. Я им прислал официальный источник дохода в Украине, но они мне ответили, что им это не подходит. Собираю новые справки. Кроме того, они фактически не отвечают на запросы (можно ждать ответа неделю, и то отвечают шаблонами), телефоны не дают, с кем связаться. При этом деньги тоже не отдают, я даже не могу оплатить за коммунальные услуги.

В профильной ветке мне написали, что они блокируют счета массово. Думаю, этот банк нужно обходить стороной.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 12:01

Конкорд у меня в городе.
Касса работает только на приём, на выдачу отправляют в др. город. :(
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