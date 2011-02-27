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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 15 лис, 2022 13:37
mailsiteline написав:
Будьте осторожны с банком ПУМБ.
Они мне заблокировали 2 конвертационных депозита и попросили источники доходов. Я им прислал официальный источник дохода в Украине, но они мне ответили, что им это не подходит. Собираю новые справки. Кроме того, они фактически не отвечают на запросы (можно ждать ответа неделю, и то отвечают шаблонами), телефоны не дают, с кем связаться. При этом деньги тоже не отдают, я даже не могу оплатить за коммунальные услуги.
Где ж вы раньше были...
Я только вчера им 2200 занёс на 3 месяца))
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Додано: Вів 15 лис, 2022 13:53
asti написав: mailsiteline написав:
Будьте осторожны с банком ПУМБ.
Они мне заблокировали 2 конвертационных депозита и попросили источники доходов. Я им прислал официальный источник дохода в Украине, но они мне ответили, что им это не подходит. Собираю новые справки. Кроме того, они фактически не отвечают на запросы (можно ждать ответа неделю, и то отвечают шаблонами), телефоны не дают, с кем связаться. При этом деньги тоже не отдают, я даже не могу оплатить за коммунальные услуги.
Где ж вы раньше были...
Я только вчера им 2200 занёс на 3 месяца))
раніше возбуждалися, якщо загальний обіг добігав до 400К,
потім попустило (щомісяця лічильник обнулявся), зараз, можливо, чергове загострення.
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Додано: Вів 15 лис, 2022 14:05
Evgeny написав:
Европром банк комиссии за конвертацию не 0,8% а 1,5%
Реальный курс обмена 37,49
Е-банка подняла сегодня. Зря счет открывал💩
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