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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 282283284285
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 13:37

  mailsiteline написав:Будьте осторожны с банком ПУМБ.
Они мне заблокировали 2 конвертационных депозита и попросили источники доходов. Я им прислал официальный источник дохода в Украине, но они мне ответили, что им это не подходит. Собираю новые справки. Кроме того, они фактически не отвечают на запросы (можно ждать ответа неделю, и то отвечают шаблонами), телефоны не дают, с кем связаться. При этом деньги тоже не отдают, я даже не могу оплатить за коммунальные услуги.
Где ж вы раньше были...
Я только вчера им 2200 занёс на 3 месяца))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 13:53

  asti написав:
  mailsiteline написав:Будьте осторожны с банком ПУМБ.
Они мне заблокировали 2 конвертационных депозита и попросили источники доходов. Я им прислал официальный источник дохода в Украине, но они мне ответили, что им это не подходит. Собираю новые справки. Кроме того, они фактически не отвечают на запросы (можно ждать ответа неделю, и то отвечают шаблонами), телефоны не дают, с кем связаться. При этом деньги тоже не отдают, я даже не могу оплатить за коммунальные услуги.
Где ж вы раньше были...
Я только вчера им 2200 занёс на 3 месяца))

раніше возбуждалися, якщо загальний обіг добігав до 400К,
потім попустило (щомісяця лічильник обнулявся), зараз, можливо, чергове загострення.
flyman
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2
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 14:05

  Evgeny написав:Европром банк комиссии за конвертацию не 0,8% а 1,5%

Реальный курс обмена 37,49

Е-банка подняла сегодня. Зря счет открывал💩
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 16:52

  mailsiteline написав:Будьте осторожны с банком ПУМБ.
Они мне заблокировали 2 конвертационных депозита и попросили источники доходов. Я им прислал официальный источник дохода в Украине, но они мне ответили, что им это не подходит. Собираю новые справки. Кроме того, они фактически не отвечают на запросы (можно ждать ответа неделю, и то отвечают шаблонами), телефоны не дают, с кем связаться. При этом деньги тоже не отдают, я даже не могу оплатить за коммунальные услуги.

В профильной ветке мне написали, что они блокируют счета массово. Думаю, этот банк нужно обходить стороной.

так это давно уже, у них от при заносе нала от 400К принудительно всех на проверку отправляют, причем лимит накопительный
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 16:54

  mailsiteline написав:Будьте осторожны с банком ПУМБ.
Они мне заблокировали 2 конвертационных депозита и попросили источники доходов. Я им прислал официальный источник дохода в Украине, но они мне ответили, что им это не подходит. Собираю новые справки. Кроме того, они фактически не отвечают на запросы (можно ждать ответа неделю, и то отвечают шаблонами), телефоны не дают, с кем связаться. При этом деньги тоже не отдают, я даже не могу оплатить за коммунальные услуги.

В профильной ветке мне написали, что они блокируют счета массово. Думаю, этот банк нужно обходить стороной.

Это они заблокировали через время после блокировки средств на карточных счетах или одновременно? И в чём заключается эта блокировка депозитов? По ним же ещё не может быть окончания срока депозита, т к. конвертационные ПУМБ не так давно начал открывать.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 17:54

  flysoulfly написав:
  sergey_sryvkin написав:Які думки щодо оф. Курсу на початок грудня?..
мысли есть, но....
а тогда советчиков-подсказчиков не прокляньоте, если шо не так пойдьот ? :mrgreen:

То яка ваша думка?
sergey_sryvkin
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1
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 17:57

  Ромасик написав:
  Evgeny написав:Европром банк комиссии за конвертацию не 0,8% а 1,5%

Реальный курс обмена 37,49

Е-банка подняла сегодня. Зря счет открывал💩


во вкус входят быстро
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 18:54

  lara_08 написав:
  mailsiteline написав:Будьте осторожны с банком ПУМБ.
Они мне заблокировали 2 конвертационных депозита и попросили источники доходов. Я им прислал официальный источник дохода в Украине, но они мне ответили, что им это не подходит. Собираю новые справки. Кроме того, они фактически не отвечают на запросы (можно ждать ответа неделю, и то отвечают шаблонами), телефоны не дают, с кем связаться. При этом деньги тоже не отдают, я даже не могу оплатить за коммунальные услуги.

В профильной ветке мне написали, что они блокируют счета массово. Думаю, этот банк нужно обходить стороной.

Это они заблокировали через время после блокировки средств на карточных счетах или одновременно? И в чём заключается эта блокировка депозитов? По ним же ещё не может быть окончания срока депозита, т к. конвертационные ПУМБ не так давно начал открывать.


Они заблокировали через некоторое время после того, как я оформил депозиты, и тут же сообщили, что депозиты я не смогу забрать. Также заблокировали деньги на картах, но там сумма небольшая. 10 евро и 100 гривен. Документы я им предоставил с доходами на значительно большую сумму, чем у них лежит!
Это беспредел. В профильной ветке пумба мне написали: съешь свои документы. Модератор удалила это сообщение, а зря: я бы оставил.
Ринат Леонидович, верните деньги!
mailsiteline
 
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