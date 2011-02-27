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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 15 лис, 2022 13:37
mailsiteline написав:
Будьте осторожны с банком ПУМБ.
Они мне заблокировали 2 конвертационных депозита и попросили источники доходов. Я им прислал официальный источник дохода в Украине, но они мне ответили, что им это не подходит. Собираю новые справки. Кроме того, они фактически не отвечают на запросы (можно ждать ответа неделю, и то отвечают шаблонами), телефоны не дают, с кем связаться. При этом деньги тоже не отдают, я даже не могу оплатить за коммунальные услуги.
Где ж вы раньше были...
Я только вчера им 2200 занёс на 3 месяца))
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asti
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Додано: Вів 15 лис, 2022 13:53
asti написав: mailsiteline написав:
Будьте осторожны с банком ПУМБ.
Они мне заблокировали 2 конвертационных депозита и попросили источники доходов. Я им прислал официальный источник дохода в Украине, но они мне ответили, что им это не подходит. Собираю новые справки. Кроме того, они фактически не отвечают на запросы (можно ждать ответа неделю, и то отвечают шаблонами), телефоны не дают, с кем связаться. При этом деньги тоже не отдают, я даже не могу оплатить за коммунальные услуги.
Где ж вы раньше были...
Я только вчера им 2200 занёс на 3 месяца))
раніше возбуждалися, якщо загальний обіг добігав до 400К,
потім попустило (щомісяця лічильник обнулявся), зараз, можливо, чергове загострення.
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flyman
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2
Додано: Вів 15 лис, 2022 14:05
Evgeny написав:
Европром банк комиссии за конвертацию не 0,8% а 1,5%
Реальный курс обмена 37,49
Е-банка подняла сегодня. Зря счет открывал💩
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Ромасик
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Додано: Вів 15 лис, 2022 16:52
mailsiteline написав:
Будьте осторожны с банком ПУМБ.
Они мне заблокировали 2 конвертационных депозита и попросили источники доходов. Я им прислал официальный источник дохода в Украине, но они мне ответили, что им это не подходит. Собираю новые справки. Кроме того, они фактически не отвечают на запросы (можно ждать ответа неделю, и то отвечают шаблонами), телефоны не дают, с кем связаться. При этом деньги тоже не отдают, я даже не могу оплатить за коммунальные услуги.
В профильной ветке мне написали, что они блокируют счета массово. Думаю, этот банк нужно обходить стороной.
так это давно уже, у них от при заносе нала от 400К принудительно всех на проверку отправляют, причем лимит накопительный
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kuzmich
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Додано: Вів 15 лис, 2022 16:54
mailsiteline написав:
Будьте осторожны с банком ПУМБ.
Они мне заблокировали 2 конвертационных депозита и попросили источники доходов. Я им прислал официальный источник дохода в Украине, но они мне ответили, что им это не подходит. Собираю новые справки. Кроме того, они фактически не отвечают на запросы (можно ждать ответа неделю, и то отвечают шаблонами), телефоны не дают, с кем связаться. При этом деньги тоже не отдают, я даже не могу оплатить за коммунальные услуги.
В профильной ветке мне написали, что они блокируют счета массово. Думаю, этот банк нужно обходить стороной.
Это они заблокировали через время после блокировки средств на карточных счетах или одновременно? И в чём заключается эта блокировка депозитов? По ним же ещё не может быть окончания срока депозита, т к. конвертационные ПУМБ не так давно начал открывать.
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lara_08
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Додано: Вів 15 лис, 2022 17:54
flysoulfly написав: sergey_sryvkin написав:
Які думки щодо оф. Курсу на початок грудня?..
мысли есть, но....
а тогда советчиков-подсказчиков не прокляньоте, если шо не так пойдьот ?
То яка ваша думка?
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sergey_sryvkin
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1
Додано: Вів 15 лис, 2022 17:57
Ромасик написав: Evgeny написав:
Европром банк комиссии за конвертацию не 0,8% а 1,5%
Реальный курс обмена 37,49
Е-банка подняла сегодня. Зря счет открывал💩
во вкус входят быстро
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cohan
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Додано: Вів 15 лис, 2022 18:54
lara_08 написав: mailsiteline написав:
Будьте осторожны с банком ПУМБ.
Они мне заблокировали 2 конвертационных депозита и попросили источники доходов. Я им прислал официальный источник дохода в Украине, но они мне ответили, что им это не подходит. Собираю новые справки. Кроме того, они фактически не отвечают на запросы (можно ждать ответа неделю, и то отвечают шаблонами), телефоны не дают, с кем связаться. При этом деньги тоже не отдают, я даже не могу оплатить за коммунальные услуги.
В профильной ветке мне написали, что они блокируют счета массово. Думаю, этот банк нужно обходить стороной.
Это они заблокировали через время после блокировки средств на карточных счетах или одновременно? И в чём заключается эта блокировка депозитов? По ним же ещё не может быть окончания срока депозита, т к. конвертационные ПУМБ не так давно начал открывать.
Они заблокировали через некоторое время после того, как я оформил депозиты, и тут же сообщили, что депозиты я не смогу забрать. Также заблокировали деньги на картах, но там сумма небольшая. 10 евро и 100 гривен. Документы я им предоставил с доходами на значительно большую сумму, чем у них лежит!
Это беспредел. В профильной ветке пумба мне написали: съешь свои документы. Модератор удалила это сообщение, а зря: я бы оставил.
Ринат Леонидович, верните деньги!
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mailsiteline
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Додано: Вів 15 лис, 2022 20:18
mailsiteline написав:
Ринат Леонидович, верните деньги!
Он эту ветку не читает...
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Howl
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Додано: Вів 15 лис, 2022 20:49
Howl написав: mailsiteline написав:
Ринат Леонидович, верните деньги!
Он эту ветку не читает...
,,Верни награбленное в мозолистые руки,,
х.ф ,,Ликвидация,,
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alex lem
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