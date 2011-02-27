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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 15 лис, 2022 21:55
cohan написав: Ромасик написав: Evgeny написав:
Европром банк комиссии за конвертацию не 0,8% а 1,5%
Реальный курс обмена 37,49
Е-банка подняла сегодня. Зря счет открывал💩
во вкус входят быстро
***и, а потом тревога. Как раз к МТВ доехал , но в пролете 😡
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Додано: Вів 15 лис, 2022 22:52
"15.11 19:36 Изменился курс банка Приват с 37.45318 на 39.37008 грн/$ "
- это глюк в таблице ?
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