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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 15 лис, 2022 21:55
cohan написав: Ромасик написав: Evgeny написав:
Европром банк комиссии за конвертацию не 0,8% а 1,5%
Реальный курс обмена 37,49
Е-банка подняла сегодня. Зря счет открывал💩
во вкус входят быстро
***и, а потом тревога. Как раз к МТВ доехал , но в пролете 😡
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Додано: Вів 15 лис, 2022 22:52
в таблице по Привату перепутан курс долара и евро
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Додано: Вів 15 лис, 2022 23:04
И не только в привате. В ексиме сегодня размещал евро по 38.75....
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Додано: Сер 16 лис, 2022 00:23
sergey_sryvkin написав: flysoulfly написав: sergey_sryvkin написав:
Які думки щодо оф. Курсу на початок грудня?..
мысли есть, но....
а тогда советчиков-подсказчиков не прокляньоте, если шо не так пойдьот ?
То яка ваша думка?
оф.курс $ не зміниться до кінця грудня.
...а може й січня-лютого.
тобто зараз для мене 3-місячні гривнєдепозити не критичних розмірів
актуальніше за валютні конвертдепо.
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