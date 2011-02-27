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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 283284285286
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 21:55

  cohan написав:
  Ромасик написав:
  Evgeny написав:Европром банк комиссии за конвертацию не 0,8% а 1,5%

Реальный курс обмена 37,49

Е-банка подняла сегодня. Зря счет открывал💩


во вкус входят быстро

***и, а потом тревога. Как раз к МТВ доехал , но в пролете 😡
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 22:52

в таблице по Привату перепутан курс долара и евро
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 23:04

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

И не только в привате. В ексиме сегодня размещал евро по 38.75....
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 00:23

  sergey_sryvkin написав:
  flysoulfly написав:
  sergey_sryvkin написав:Які думки щодо оф. Курсу на початок грудня?..
мысли есть, но....
а тогда советчиков-подсказчиков не прокляньоте, если шо не так пойдьот ? :mrgreen:

То яка ваша думка?
оф.курс $ не зміниться до кінця грудня.

...а може й січня-лютого.

8) тобто зараз для мене 3-місячні гривнєдепозити не критичних розмірів
актуальніше за валютні конвертдепо.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 00:38

  mailsiteline написав:
  mailsiteline написав: Будьте осторожны с банком ПУМБ.
Они мне заблокировали 2 конвертационных депозита и попросили источники доходов. Я им прислал официальный источник дохода в Украине, но они мне ответили, что им это не подходит. Собираю новые справки. Кроме того, они фактически не отвечают на запросы (можно ждать ответа неделю, и то отвечают шаблонами), телефоны не дают, с кем связаться. При этом деньги тоже не отдают, я даже не могу оплатить за коммунальные услуги.

В профильной ветке мне написали, что они блокируют счета массово. Думаю, этот банк нужно обходить стороной
Они заблокировали через некоторое время после того, как я оформил депозиты, и тут же сообщили, что депозиты я не смогу забрать
Документы я им предоставил с доходами на значительно большую сумму, чем у них лежит!
Это беспредел

:shock: :shock: :shock:
хренасе... тенденции
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 16 лис, 2022 00:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 00:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Да уж. Стремно.
Investor_K
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