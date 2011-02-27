mailsiteline написав:

mailsiteline написав: Будьте осторожны с банком ПУМБ.

Они мне заблокировали 2 конвертационных депозита и попросили источники доходов. Я им прислал официальный источник дохода в Украине, но они мне ответили, что им это не подходит. Собираю новые справки. Кроме того, они фактически не отвечают на запросы (можно ждать ответа неделю, и то отвечают шаблонами), телефоны не дают, с кем связаться. При этом деньги тоже не отдают, я даже не могу оплатить за коммунальные услуги.



В профильной ветке мне написали, что они блокируют счета массово. Думаю, этот банк нужно обходить стороной и попросили источники доходов. Я им прислал официальный источник дохода в Украине, но они мне ответили, что им это не подходит. Собираю новые справки. Кроме того, они фактически не отвечают на запросы (можно ждать ответа неделю, и то отвечают шаблонами), телефоны не дают, с кем связаться. При этом деньги тоже не отдают, я даже не могу оплатить за коммунальные услуги.В профильной ветке мне написали, что они блокируют счета массово. Думаю, этот банк нужно обходить стороной

Они заблокировали через некоторое время после того, как я оформил депозиты, и тут же сообщили, что депозиты я не смогу забрать

Документы я им предоставил с доходами на значительно большую сумму, чем у них лежит!Это беспредел