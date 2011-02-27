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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 15 лис, 2022 21:55
cohan написав: Ромасик написав: Evgeny написав:
Европром банк комиссии за конвертацию не 0,8% а 1,5%
Реальный курс обмена 37,49
Е-банка подняла сегодня. Зря счет открывал💩
во вкус входят быстро
***и, а потом тревога. Как раз к МТВ доехал , но в пролете 😡
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Ромасик
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Додано: Вів 15 лис, 2022 22:52
в таблице по Привату перепутан курс долара и евро
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Додано: Вів 15 лис, 2022 23:04
И не только в привате. В ексиме сегодня размещал евро по 38.75....
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ihorsic
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Додано: Сер 16 лис, 2022 00:23
sergey_sryvkin написав: flysoulfly написав: sergey_sryvkin написав:
Які думки щодо оф. Курсу на початок грудня?..
мысли есть, но....
а тогда советчиков-подсказчиков не прокляньоте, если шо не так пойдьот ?
То яка ваша думка?
оф.курс $ не зміниться до кінця грудня.
...а може й січня-лютого.
тобто зараз для мене 3-місячні гривнєдепозити не критичних розмірів
актуальніше за валютні конвертдепо.
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flysoulfly
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Додано: Сер 16 лис, 2022 00:38
mailsiteline написав:
Они заблокировали через некоторое время после того, как я оформил депозиты, и тут же сообщили, что депозиты я не смогу забрать
mailsiteline написав: Будьте осторожны с банком ПУМБ.
Они мне заблокировали 2 конвертационных депозита
и попросили источники доходов. Я им прислал официальный источник дохода в Украине, но они мне ответили, что им это не подходит. Собираю новые справки. Кроме того, они фактически не отвечают на запросы (можно ждать ответа неделю, и то отвечают шаблонами), телефоны не дают, с кем связаться. При этом деньги тоже не отдают, я даже не могу оплатить за коммунальные услуги.
В профильной ветке мне написали, что они блокируют счета массово. Думаю, этот банк нужно обходить стороной
Документы я им предоставил с доходами на значительно большую сумму, чем у них лежит!
Это беспредел
хренасе... тенденции
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 16 лис, 2022 00:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 лис, 2022 00:40
Да уж. Стремно.
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Investor_K
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Додано: Сер 16 лис, 2022 05:42
mailsiteline написав:
Документы я им предоставил с доходами на значительно большую сумму, чем у них лежит!
Что-то много текста, а никакой конкретики - какой документ предоставили и чем закончилось?
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Ромасик
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Додано: Сер 16 лис, 2022 09:15
ihorsic написав:
И не только в привате. В ексиме сегодня размещал евро по 38.75....
Эксим относится к той категории альтернативно одарённых банок, которые свой курс нигде не светят. Узнавать сию великую тайну предлагают в отделении или на горячке.
В таблице для этих банок так и написано в примечании: "Свой курс. Нигде не публикуется".
Соответственно - в таблице курсы этих банок не обновляются автоматом.
Приват - пофиксил
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Додано: Сер 16 лис, 2022 09:42
Investor_K написав:
Да уж. Стремно.
Стремность, следствие необдуманности.
Есть куча других банков , Первий Украинский - ето просто слова.
Один из документов, которому верит пумб - ето полученние у него виплати по фонду, депозитная история в етом банке.
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