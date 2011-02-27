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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 16 лис, 2022 09:44
Goodman написав: Investor_K написав:
Да уж. Стремно.
Стремность, следствие необдуманности.
Есть куча других банков , Первий Украинский - ето просто слова.
Один из документов, которому верит пумб - ето полученние у него виплати по фонду, депозитная история в етом банке.
А получение купона по ОВГЗ проконает?
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asti
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Додано: Сер 16 лис, 2022 09:48
asti написав:
А получение купона по ОВГЗ проконает?
В ПУМБе опция есть - ПЕРСОНА. К Вам "подцепят" работника, статусом не ниже Начальник отделения, которий за руку проведет Вас по всем "минам пумба".
Ето не Аккорд, здесь закочить и соскочить не получается.
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Goodman
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Додано: Сер 16 лис, 2022 09:53
Игорь Алексеевич написав:
Конкорд у меня в городе.
Касса работает только на приём, на выдачу отправляют в др. город.
ОТП - аналогично. Заявка на заказ наличных по сроку окончания депозитного договора на сайте ОТП не выполняется. На выдачу предлагают проехаться в Киев, 400 км (туда-назад). Или, в виде исключения, предлагают оформить страховку, тогда мол валюту сразу найдут и вернут. Почти 2 недели, как истёк срок договора, а депозит не возвращают. Мошенники.
Востаннє редагувалось СЕРТФИКАТ
в Сер 16 лис, 2022 11:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 лис, 2022 11:37
Підкажіть, в Райфі хтось знімав вже валютний депо? яка ситуація з готівкою?
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Vadim1212
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Додано: Сер 16 лис, 2022 11:50
СЕРТФИКАТ написав: Игорь Алексеевич написав:
Конкорд у меня в городе.
Касса работает только на приём, на выдачу отправляют в др. город.
OTP аналогично, заявка на заказ наличных на сайте OTP не выполняется 😬
Вчера утром гор. линия сказали не выдаём в кассе. Сегодня позвонили с отделения и сказали, что вчера с обеда уже отделение заработало на 100%))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 16 лис, 2022 11:56
Игорь Алексеевич написав: СЕРТФИКАТ написав: Игорь Алексеевич написав:
Конкорд у меня в городе.
Касса работает только на приём, на выдачу отправляют в др. город.
OTP аналогично, заявка на заказ наличных на сайте OTP не выполняется 😬
Вчера утром гор. линия сказали не выдаём в кассе. Сегодня позвонили с отделения и сказали, что вчера с обеда уже отделение заработало на 100%))
Конкорд или ОТП?
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СЕРТФИКАТ
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Додано: Сер 16 лис, 2022 12:17
СЕРТФИКАТ написав:
Конкорд или ОТП?
Конкорд
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Игорь Алексеевич
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