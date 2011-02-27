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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 284285286287
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 09:44

  Goodman написав:
  Investor_K написав:Да уж. Стремно.
Стремность, следствие необдуманности.
Есть куча других банков , Первий Украинский - ето просто слова.
Один из документов, которому верит пумб - ето полученние у него виплати по фонду, депозитная история в етом банке.
А получение купона по ОВГЗ проконает?
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 09:48

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  asti написав:А получение купона по ОВГЗ проконает?

В ПУМБе опция есть - ПЕРСОНА. К Вам "подцепят" работника, статусом не ниже Начальник отделения, которий за руку проведет Вас по всем "минам пумба".
Ето не Аккорд, здесь закочить и соскочить не получается.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 09:53

  Игорь Алексеевич написав:Конкорд у меня в городе.
Касса работает только на приём, на выдачу отправляют в др. город. :(
ОТП - аналогично. Заявка на заказ наличных по сроку окончания депозитного договора на сайте ОТП не выполняется. На выдачу предлагают проехаться в Киев, 400 км (туда-назад). Или, в виде исключения, предлагают оформить страховку, тогда мол валюту сразу найдут и вернут. Почти 2 недели, как истёк срок договора, а депозит не возвращают.
Востаннє редагувалось СЕРТФИКАТ в Сер 16 лис, 2022 14:08, всього редагувалось 2 разів.
СЕРТФИКАТ
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 11:37

Підкажіть, в Райфі хтось знімав вже валютний депо? яка ситуація з готівкою?
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 11:50

  СЕРТФИКАТ написав:
  Игорь Алексеевич написав:Конкорд у меня в городе.
Касса работает только на приём, на выдачу отправляют в др. город. :(
OTP аналогично, заявка на заказ наличных на сайте OTP не выполняется 😬
Вчера утром гор. линия сказали не выдаём в кассе. Сегодня позвонили с отделения и сказали, что вчера с обеда уже отделение заработало на 100%))
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 11:56

  Игорь Алексеевич написав:
  СЕРТФИКАТ написав:
  Игорь Алексеевич написав:Конкорд у меня в городе.
Касса работает только на приём, на выдачу отправляют в др. город. :(
OTP аналогично, заявка на заказ наличных на сайте OTP не выполняется 😬
Вчера утром гор. линия сказали не выдаём в кассе. Сегодня позвонили с отделения и сказали, что вчера с обеда уже отделение заработало на 100%))
Конкорд или ОТП?
СЕРТФИКАТ
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 12:17

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  СЕРТФИКАТ написав:Конкорд или ОТП?
Конкорд
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 13:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Сегодня в Кредо отдали без единого вопроса. Правда заказывал за 2 для до окончания депо.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 13:51

  Goodman написав:
  asti написав:А получение купона по ОВГЗ проконает?
В ПУМБе опция есть - ПЕРСОНА. К Вам "подцепят" работника, статусом не ниже Начальник отделения, которий за руку проведет Вас по всем "минам пумба".
Вот этого точно бы не хотелось - в моем отделении Пумба работает одна персона с которой мне ну очень не хотелось бы общаться//)
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 14:11

  asti написав:
  Goodman написав:
  asti написав:А получение купона по ОВГЗ проконает?
В ПУМБе опция есть - ПЕРСОНА. К Вам "подцепят" работника, статусом не ниже Начальник отделения, которий за руку проведет Вас по всем "минам пумба".
Вот этого точно бы не хотелось - в моем отделении Пумба работает одна персона с которой мне ну очень не хотелось бы общаться//)

бувша?
flyman
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