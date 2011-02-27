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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 16 лис, 2022 14:41
моно денежку отдал, купюры только из под печатного станка, одна беда - ехать в отделение Универсалбанка
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nekefer
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Додано: Сер 16 лис, 2022 14:45
flyman написав: asti написав: Goodman написав:
В ПУМБе опция есть - ПЕРСОНА. К Вам "подцепят" работника, статусом не ниже Начальник отделения, которий за руку проведет Вас по всем "минам пумба".
в моем отделении Пумба работает одна персона с которой мне ну очень не хотелось бы общаться//)
бувша?
в каком-то смысле.../// головне щоб не майбутня!
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asti
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Додано: Сер 16 лис, 2022 15:44
Идея банк - на горячей линнии сообщили, что валюту под выдачу нужно заказывать в отделении!!! Жесть
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Danik
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