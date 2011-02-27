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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 16 лис, 2022 14:41
моно денежку отдал, купюры только из под печатного станка, одна беда - ехать в отделение Универсалбанка
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nekefer
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Додано: Сер 16 лис, 2022 14:45
flyman написав: asti написав: Goodman написав:
В ПУМБе опция есть - ПЕРСОНА. К Вам "подцепят" работника, статусом не ниже Начальник отделения, которий за руку проведет Вас по всем "минам пумба".
в моем отделении Пумба работает одна персона с которой мне ну очень не хотелось бы общаться//)
бувша?
в каком-то смысле.../// головне щоб не майбутня!
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asti
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Додано: Сер 16 лис, 2022 15:44
Идея банк - на горячей линнии сообщили, что валюту под выдачу нужно заказывать в отделении!!! Жесть
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Danik
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Додано: Сер 16 лис, 2022 16:20
Danik написав:
Идея банк - на горячей линнии сообщили, что валюту под выдачу нужно заказывать в отделении!!! Жесть
А чо жесть?
ну, т.е. в ближайшие полгода-год как будет время - заходи, заказывай. Без суеты и телефонных недопониманий
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flysoulfly
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Додано: Сер 16 лис, 2022 16:23
nekefer написав:
моно денежку отдал, купюры
только из под печатного станка, одна беда - ехать в отделение Универсалбанка
отож,
у Моно купюры? нет у них никаких$ купюр.
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flysoulfly
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Додано: Сер 16 лис, 2022 16:57
Ромасик написав: mailsiteline написав:
Документы я им предоставил с доходами на значительно большую сумму, чем у них лежит!
Что-то много текста, а никакой конкретики - какой документ предоставили и чем закончилось?
раз не декларацию - то понятно что все на усмотрение
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cohan
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Додано: Сер 16 лис, 2022 17:13
Goodman написав: Investor_K написав:
Да уж. Стремно.
Стремность, следствие необдуманности.
Есть куча других банков , Первий Украинский - ето просто слова.
Один из документов, которому верит пумб - ето полученние у него виплати по фонду, депозитная история в етом банке
.
Так чудак как раз и писал депозитную историю
Востаннє редагувалось Ромасик
в Сер 16 лис, 2022 17:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 лис, 2022 17:16
cohan написав: Ромасик написав: mailsiteline написав:
Документы я им предоставил с доходами на значительно большую сумму, чем у них лежит!
Что-то много текста, а никакой конкретики - какой документ предоставили и чем закончилось?
раз не декларацию - то понятно что все на усмотрение
Не ну есть установленный перечень документов о подтверждении доходов. Если пумба что-то не приняла, то что и как обосновывала?
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Ромасик
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