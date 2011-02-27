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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 285286287288
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 14:41

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

моно денежку отдал, купюры только из под печатного станка, одна беда - ехать в отделение Универсалбанка
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 14:45

  flyman написав:
  asti написав:
  Goodman написав:В ПУМБе опция есть - ПЕРСОНА. К Вам "подцепят" работника, статусом не ниже Начальник отделения, которий за руку проведет Вас по всем "минам пумба".
в моем отделении Пумба работает одна персона с которой мне ну очень не хотелось бы общаться//)
бувша?
в каком-то смысле.../// головне щоб не майбутня! :)
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 15:44

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Идея банк - на горячей линнии сообщили, что валюту под выдачу нужно заказывать в отделении!!! Жесть
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 16:20

  Danik написав:Идея банк - на горячей линнии сообщили, что валюту под выдачу нужно заказывать в отделении!!! Жесть
А чо жесть?
ну, т.е. в ближайшие полгода-год как будет время - заходи, заказывай. Без суеты и телефонных недопониманий :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 16:23

  nekefer написав:моно денежку отдал, купюры только из под печатного станка, одна беда - ехать в отделение Универсалбанка
отож,
у Моно купюры? нет у них никаких$ купюр.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 16:57

  Ромасик написав:
  mailsiteline написав:Документы я им предоставил с доходами на значительно большую сумму, чем у них лежит!

Что-то много текста, а никакой конкретики - какой документ предоставили и чем закончилось?


раз не декларацию - то понятно что все на усмотрение
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 17:13

  Goodman написав:
  Investor_K написав:Да уж. Стремно.

Стремность, следствие необдуманности.
Есть куча других банков , Первий Украинский - ето просто слова.
Один из документов, которому верит пумб - ето полученние у него виплати по фонду, депозитная история в етом банке.

Так чудак как раз и писал депозитную историю :lol:
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 16 лис, 2022 17:16, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 17:16

  cohan написав:
  Ромасик написав:
  mailsiteline написав:Документы я им предоставил с доходами на значительно большую сумму, чем у них лежит!

Что-то много текста, а никакой конкретики - какой документ предоставили и чем закончилось?


раз не декларацию - то понятно что все на усмотрение

Не ну есть установленный перечень документов о подтверждении доходов. Если пумба что-то не приняла, то что и как обосновывала?
Ромасик
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