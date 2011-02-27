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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 16 лис, 2022 17:49
asti написав:
Занёс в Аваль ещё тыщенку...
Есть что-то нездоровое в этом процессе - бегать и искать отделение в котором есть свет чтобы занести деньги.
А ещё ж и выносить придется!
Час відкривати окрему гілку з відділеннями Валі, де з'явилася гривня у касі: один заніс інший виніс
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Додано: Сер 16 лис, 2022 18:05
klug написав: asti написав:
Занёс в Аваль ещё тыщенку...
Есть что-то нездоровое в этом процессе - бегать и искать отделение в котором есть свет чтобы занести деньги.
А ещё ж и выносить придется!
Час відкривати окрему гілку з відділеннями Валі, де з'явилася гривня у касі: один заніс інший виніс
Там фішка у тому що заносити потрібно у банкомат
інакше комісія//)
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Додано: Сер 16 лис, 2022 19:53
flyman написав: asti написав:
Занёс в Аваль ещё тыщенку...
Есть что-то нездоровое в этом процессе - бегать и искать отделение в котором есть свет чтобы занести деньги.
А ещё ж и выносить придется!
шукайте варіанти із безплатним СЕП та ІБ для відкриття конвертодепо
хіба в аваль не безкоштовно зайде через р2р з іншого банка чи через СЕП? не розумію чого люди по відділеннях ходять...
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Додано: Сер 16 лис, 2022 20:11
asti написав: klug написав: asti написав:
Занёс в Аваль ещё тыщенку...
Есть что-то нездоровое в этом процессе - бегать и искать отделение в котором есть свет чтобы занести деньги.
А ещё ж и выносить придется!
Час відкривати окрему гілку з відділеннями Валі, де з'явилася гривня у касі: один заніс інший виніс
Там фішка у тому що заносити потрібно у банкомат
інакше комісія//)
Ні гілці писали про простий рецепт обходу у стилі Прихвата, але я сам не перевіряв.
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