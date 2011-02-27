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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 16 лис, 2022 17:49
asti написав:
Занёс в Аваль ещё тыщенку...
Есть что-то нездоровое в этом процессе - бегать и искать отделение в котором есть свет чтобы занести деньги.
А ещё ж и выносить придется!
Час відкривати окрему гілку з відділеннями Валі, де з'явилася гривня у касі: один заніс інший виніс
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klug
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Додано: Сер 16 лис, 2022 18:05
klug написав: asti написав:
Занёс в Аваль ещё тыщенку...
Есть что-то нездоровое в этом процессе - бегать и искать отделение в котором есть свет чтобы занести деньги.
А ещё ж и выносить придется!
Час відкривати окрему гілку з відділеннями Валі, де з'явилася гривня у касі: один заніс інший виніс
Там фішка у тому що заносити потрібно у банкомат
інакше комісія//)
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asti
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Додано: Сер 16 лис, 2022 19:53
flyman написав: asti написав:
Занёс в Аваль ещё тыщенку...
Есть что-то нездоровое в этом процессе - бегать и искать отделение в котором есть свет чтобы занести деньги.
А ещё ж и выносить придется!
шукайте варіанти із безплатним СЕП та ІБ для відкриття конвертодепо
хіба в аваль не безкоштовно зайде через р2р з іншого банка чи через СЕП? не розумію чого люди по відділеннях ходять...
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Sain_повернувся
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Додано: Сер 16 лис, 2022 20:11
asti написав: klug написав: asti написав:
Занёс в Аваль ещё тыщенку...
Есть что-то нездоровое в этом процессе - бегать и искать отделение в котором есть свет чтобы занести деньги.
А ещё ж и выносить придется!
Час відкривати окрему гілку з відділеннями Валі, де з'явилася гривня у касі: один заніс інший виніс
Там фішка у тому що заносити потрібно у банкомат
інакше комісія//)
Ні гілці писали про простий рецепт обходу у стилі Прихвата, але я сам не перевіряв.
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klug
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Додано: Сер 16 лис, 2022 20:42
Sain_повернувся написав: flyman написав: asti написав:
Занёс в Аваль ещё тыщенку...
Есть что-то нездоровое в этом процессе - бегать и искать отделение в котором есть свет чтобы занести деньги.
А ещё ж и выносить придется!
шукайте варіанти із безплатним СЕП та ІБ для відкриття конвертодепо
хіба в аваль не безкоштовно зайде через р2р з іншого банка чи через СЕП? не розумію чого люди по відділеннях ходять...
для того щоб після 4-го СЕПу на 100к не опинитися у клубі "банк заблокував рахунок"
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J
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Додано: Сер 16 лис, 2022 21:26
asti написав:
Занёс в Аваль ещё тыщенку...
Есть что-то нездоровое в этом процессе - бегать и искать отделение в котором есть свет чтобы занести деньги.
А ещё ж и выносить придется!
Ходив замовляв по банках за неділю до закінчення доляри. То в Авалі здивувалися. ,,В нас замовлення тільки за день до закінчення депо. Якщо завтра забирать, то сьогодні можна замовить.,,Подивлюсь звичайно як насправді віддадуть. А так поки здається по віддачі найадекватніша банка. І да, крайні два рази як заходив, світла в них не було.
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Додано: Сер 16 лис, 2022 21:54
alex lem написав:
Ходив замовляв по банках за неділю до закінчення доляри. То в Авалі здивувалися. ,,В нас замовлення тільки за день до закінчення депо. Якщо завтра забирать, то сьогодні можна замовить.,,Подивлюсь звичайно як насправді віддадуть. А так поки здається по віддачі найадекватніша банка
Адекватные - это те, кто отдают без всяких предзаказов, типа Аккорда. Зашёл и забрал.
Остальные - уже менее адеватны
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Додано: Сер 16 лис, 2022 21:57
J написав: Sain_повернувся написав: flyman написав:
шукайте варіанти із безплатним СЕП та ІБ для відкриття конвертодепо
хіба в аваль не безкоштовно зайде через р2р з іншого банка чи через СЕП? не розумію чого люди по відділеннях ходять...
для того щоб після 4-го СЕПу на 100к не опинитися у клубі "банк заблокував рахунок"
на скільки я знаю, то на період бойових дій рахується загальна сума в 400к на всі БЕЗГОТІВКОВІ поповнення і саме за них інформація передається в СБУ для перевірки, тобто якраз якщо через банкомат і касу - будуть питання
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Sain_повернувся
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