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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 287288289290>
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 17:49

  asti написав:Занёс в Аваль ещё тыщенку...

Есть что-то нездоровое в этом процессе - бегать и искать отделение в котором есть свет чтобы занести деньги.
А ещё ж и выносить придется! :) :)

Час відкривати окрему гілку з відділеннями Валі, де з'явилася гривня у касі: один заніс інший виніс :lol:
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 18:05

  klug написав:
  asti написав:Занёс в Аваль ещё тыщенку...

Есть что-то нездоровое в этом процессе - бегать и искать отделение в котором есть свет чтобы занести деньги.
А ещё ж и выносить придется! :) :)
Час відкривати окрему гілку з відділеннями Валі, де з'явилася гривня у касі: один заніс інший виніс :lol:
Там фішка у тому що заносити потрібно у банкомат
інакше комісія//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 19:53

  flyman написав:
  asti написав:Занёс в Аваль ещё тыщенку...

Есть что-то нездоровое в этом процессе - бегать и искать отделение в котором есть свет чтобы занести деньги.
А ещё ж и выносить придется! :) :)

шукайте варіанти із безплатним СЕП та ІБ для відкриття конвертодепо

хіба в аваль не безкоштовно зайде через р2р з іншого банка чи через СЕП? не розумію чого люди по відділеннях ходять...
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 20:11

  asti написав:
  klug написав:
  asti написав:Занёс в Аваль ещё тыщенку...

Есть что-то нездоровое в этом процессе - бегать и искать отделение в котором есть свет чтобы занести деньги.
А ещё ж и выносить придется! :) :)
Час відкривати окрему гілку з відділеннями Валі, де з'явилася гривня у касі: один заніс інший виніс :lol:
Там фішка у тому що заносити потрібно у банкомат
інакше комісія//)

Ні гілці писали про простий рецепт обходу у стилі Прихвата, але я сам не перевіряв.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 20:42

  Sain_повернувся написав:
  flyman написав:
  asti написав:Занёс в Аваль ещё тыщенку...

Есть что-то нездоровое в этом процессе - бегать и искать отделение в котором есть свет чтобы занести деньги.
А ещё ж и выносить придется! :) :)

шукайте варіанти із безплатним СЕП та ІБ для відкриття конвертодепо

хіба в аваль не безкоштовно зайде через р2р з іншого банка чи через СЕП? не розумію чого люди по відділеннях ходять...

для того щоб після 4-го СЕПу на 100к не опинитися у клубі "банк заблокував рахунок"
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 21:26

  asti написав:Занёс в Аваль ещё тыщенку...

Есть что-то нездоровое в этом процессе - бегать и искать отделение в котором есть свет чтобы занести деньги.
А ещё ж и выносить придется! :) :)

Ходив замовляв по банках за неділю до закінчення доляри. То в Авалі здивувалися. ,,В нас замовлення тільки за день до закінчення депо. Якщо завтра забирать, то сьогодні можна замовить.,,Подивлюсь звичайно як насправді віддадуть. А так поки здається по віддачі найадекватніша банка. І да, крайні два рази як заходив, світла в них не було. :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 21:54

  alex lem написав: Ходив замовляв по банках за неділю до закінчення доляри. То в Авалі здивувалися. ,,В нас замовлення тільки за день до закінчення депо. Якщо завтра забирать, то сьогодні можна замовить.,,Подивлюсь звичайно як насправді віддадуть. А так поки здається по віддачі найадекватніша банка

Адекватные - это те, кто отдают без всяких предзаказов, типа Аккорда. Зашёл и забрал.
Остальные - уже менее адеватны
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 21:57

  J написав:
  Sain_повернувся написав:
  flyman написав:шукайте варіанти із безплатним СЕП та ІБ для відкриття конвертодепо

хіба в аваль не безкоштовно зайде через р2р з іншого банка чи через СЕП? не розумію чого люди по відділеннях ходять...

для того щоб після 4-го СЕПу на 100к не опинитися у клубі "банк заблокував рахунок"

на скільки я знаю, то на період бойових дій рахується загальна сума в 400к на всі БЕЗГОТІВКОВІ поповнення і саме за них інформація передається в СБУ для перевірки, тобто якраз якщо через банкомат і касу - будуть питання
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 23:26

Замовив готівку в Авалі через чат за 2 дні до закінчення депо.запевнили що суму отримаю в день закінчення,однак у відділенні сума відсутня. у день повернення уточнюю через чат можливість отримання, мене запевнюють що сума є в наявності і можу іхати для отримання. потім для уточнення зв язуються з відділенням і пишуть що з відділення мені зателефонують. а грошей так і нема,так як готівкою відділення не підкріпили.
при оформленні депо думав що при отриманні готівки проблеми будуть з монобанком, однак там кошти отримав після замовлення через а-банк.
Vadim1212
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 23:37

Vadim1212 буває, що інкасація приїжджає попізже, не з самого ранку
Ромасик
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